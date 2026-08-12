مدحت العدل يحتفل بمرور 33 عامًا على «أمريكا شيكا بيكا»

استعاد السيناريست مدحت العدل ذكريات فيلم «أمريكا شيكا بيكا»، بالتزامن مع مرور 33 عامًا على عرضه، مؤكدًا أن العمل ما زال يحظى بمكانة خاصة لدى جمهور السينما حتى اليوم.

ونشر مدحت العدل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» رسالة احتفل خلالها بذكرى الفيلم، قائلًا: «مضى 33 عامًا على عرض فيلم “أمريكا شيكا بيكا”… فيلم بدأ كحلم، وتحول مع السنين إلى ذكرى جميلة في وجدان جمهور السينما»

وأضاف: «وكان أول الأفلام المصرية التي تناولت قضية الهجرة غير الشرعية، وكشف الجانب الإنساني وراء حلم السفر، بعيدًا عن الصورة الوردية التي كانت تراود الكثيرين آنذاك».

تابع: «الامتنان لكل من شارك في هذه الرحلة... وللجمهور الذي أبقاها حيّة حتى اليو».

واختتم «العدل» منشوره قائلا: «احكولي... إمتى كانت أول مرة شفتوا “أمريكا شيكا بيكا».

ويشارك فى بطولة فيلم أمريكا شيكا بيكا» نخبة من نجوم السينما المصرية، من بينهم محمد فؤاد،سامى العدل، الشحات مبروك، نهلة سلامة، محمد لطفى، شويكار، واخرون.