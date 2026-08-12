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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل حفلاتها المقبلة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

تحدث ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل جديدة بشأن حفلاتها الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وقال ناصر بجاتو، خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة: الحفلة الجاية لشيرين عبدالوهاب الناس هتشوفها بشكل مختلف خالص، مشيرًا إلى أن الحفل السابق في بورتو جولف كان بمثابة رسالة للجمهور للتأكيد على عودتها بقوة إلى الساحة الفنية.

وأضاف ناصر بجاتو : كنت حابب من الحفلة اللي فاتت في بورتو جولف أقول للناس إن شيرين راجعة، والدول كلها عاوزة شيرين، مؤكدًا أن هناك حفلات جديدة يتم التحضير والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ناصر بجاتو : قريبا جدًا هيبقى في إعلانات عن حفلات جاية قريب، في إشارة إلى استعداد الفنانة للعودة إلى إحياء المزيد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

ديو شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر

من ناحية أخرى كشف ناصر بجاتو -مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب- حقيقة ما تردد حول التفاوض معها لمشاركة الفنان فضل شاكر، في حفل عودته لجمهوره بعد غياب. 

ونفى ناصر بجاتو، في تصريح لموقع صدى البلد، ما تردد من هذه الأخبار، مشيرا إلى أنه لا يوجد مفاوضات مع شيرين حول إحياء حفل مع فضل شاكر، في السعودية أو خارج السعودية.

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