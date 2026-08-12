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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زيجات سناء شافع وآخر أعماله

سناء شافع
سناء شافع
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا في 12 أغسطس عام 2020، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

بداية سناء شافع

ولد سناء شافع فى 25 يناير 1943، بقرية موشا بمحافظة أسيوط، وانتقل إلى القاهرة مع والده والذى كان من علماء الأزهر الشريف، لذلك تربى تربية دينية ما بين حى الجمالية والحسين، حتى انتقل إلى حدائق القبة بعد ذلك.

تعلق بالفن منذ صغره فالتحق بفرقة هواة المسرح بشارع "عماد الدين" ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

بدأ سناء شافع فى فرق المسرح حتى أصبح من أهم رواد المسرح سواء تمثيلا أو إخراجا، كما عمل بالتلفزيون والسينما، حيث أخرج مسرحية "دون كيشوت".

عاد سناء شافع إلى مصر وتدرج في المناصب الأكاديمية، لكنه لم ينس موهبته الفنية، وشارك في العشرات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

من أهم أعماله السينمائية دوره فى فيلم "حتى لا يطير الدخان" وفيلم "فوزية البرجوازية"، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك فى مسلسلات "الزينى بركات" و"حضرة المتهم أبى"، ولقب بـ "فيلسوف الفن" لإجادته اللغة العربية بشكل كبير واشتراكه فى أكثر من فيلم تاريخى.

زيجات سناء شافع

وفي لقاء له عام 2017، كشف الفنان القدير سناء شافع، خلال استضافته في ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عن تعدد زيجاته والتي وصلت إلى 8 زيجات، عن إخفائه تجاربه في الزواج عن والدته، لمعرفته انها ستعترض على سلوكه وتصرفاته.

وقال شافع، خلال حلقة البرنامج المذاع علي فضائية “ سي بي سي”: "أنا عمري ما تزوجت بالصدفة، أو قررت الزواج للمرة الأخيرة"، موضحًا أنه لم تحدث خلافات كبيرة بينه وبين زوجته الألمانية السابقة، مثلما حدث مع زوجاته المصريات.

وأضاف أن الزوجة المصرية لديها تراكم حضاري، ولا يمكنها أن تدع الامور تمر دون التركيز فيها وإحداث مشاكل، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك حياة مشتركة بين الرجل والمرأة.

وفاة سناء شافع

قبل وفاته، تعرض سناء شافع لأزمة مرضية، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.

أخر أعمال سناء شافع

شارك الفنان سناء شافع فى عام 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

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