قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زيجات سناء شافع وبدايته الفنية

سناء شافع
سناء شافع
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا في 12 اغسطس عام 2020، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

 

بداية سناء شافع

ولد سناء شافع فى 25 يناير 1943، بقرية موشا بمحافظة أسيوط، وانتقل إلى القاهرة مع والده والذى كان من علماء الأزهر الشريف، لذلك تربى تربية دينية ما بين حى الجمالية والحسين، حتى انتقل إلى حدائق القبة بعد ذلك.

تعلق بالفن منذ صغره فالتحق بفرقة هواة المسرح بشارع "عماد الدين" ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

بدأ سناء شافع فى فرق المسرح حتى أصبح من أهم رواد المسرح سواء تمثيلا أو إخراجا، كما عمل بالتلفزيون والسينما، حيث أخرج مسرحية "دون كيشوت".

عاد سناء شافع إلى مصر وتدرج في المناصب الأكاديمية، لكنه لم ينس موهبته الفنية، وشارك في العشرات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

من أهم أعماله السينمائية دوره فى فيلم "حتى لا يطير الدخان" وفيلم "فوزية البرجوازية"، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك فى مسلسلات "الزينى بركات" و"حضرة المتهم أبى"، ولقب بـ "فيلسوف الفن" لإجادته اللغة العربية بشكل كبير واشتراكه فى أكثر من فيلم تاريخى.

زيجات سناء شافع

وفي لقاء له عام 2017، كشف الفنان القدير سناء شافع، خلال استضافته في ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عن تعدد زيجاته والتي وصلت إلى 8 زيجات، عن إخفائه تجاربه في الزواج عن والدته، لمعرفته انها ستعترض على سلوكه وتصرفاته.

وقال شافع، خلال حلقة البرنامج المذاع علي فضائية “ سي بي سي”: "أنا عمري ما تزوجت بالصدفة، أو قررت الزواج للمرة الأخيرة"، موضحًا أنه لم تحدث خلافات كبيرة بينه وبين زوجته الألمانية السابقة، مثلما حدث مع زوجاته المصريات.

وأضاف أن الزوجة المصرية لديها تراكم حضاري، ولا يمكنها أن تدع الامور تمر دون التركيز فيها وإحداث مشاكل، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك حياة مشتركة بين الرجل والمرأة.

وفاة سناء شافع

قبل وفاته، تعرض سناء شافع لأزمة مرضية، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.

أخر أعمال سناء شافع

شارك الفنان سناء شافع فى عام 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

سناء شافع الفنان سناء شافع أعمال سناء شافع أفلام سناء شافع ذكرى وفاة سناء شافع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس لبناء إعلام وطني ضمانة للحفاظ على الهوية

قانون العمل

التطبيق من الشهر القادم.. استحداث أنماط عمل جديدة.. تفاصيل

مجلس النواب

سؤال برلماني حول المخزون من السلع الأساسية ومواجهة ارتفاع الاسعار

بالصور

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد