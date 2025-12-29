قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم أطفال نتيجة الانهيارات والبرد القارس

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن قطاع غزة يمر بواقع صعب جدًا جراء المنخفض الجوي الحالي، الذي تميز بشدة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا أن أكثر من ربع مليون نازح تضرروا نتيجة هذه الظروف المناخية القاسية.

وأضاف «بصل»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المنخفض تسبب في وفاة أكثر من 25 شخصًا حتى الآن، بينهم طفل صغير، نتيجة الانهيارات والبرد القارس، كما سجل سقوط 3 مواطنين آخرين، بينهم طفل وامرأة، بسبب حوادث مرتبطة بالمنخفض، مثل سقوط جدار أو السقوط في برك تجميع مياه الأمطار.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من الخيام تضررت بفعل الرياح القوية، بالإضافة إلى غمر بعض مراكز الإيواء بالمياه، مؤكدًا أن البنية التحتية في القطاع مدمرة بشكل كبير، وأن هذه الخيام غير قادرة على حماية السكان من الرياح القوية.

وأكد، أن المنظومة الخدمية في غزة تعاني من نقص شديد في الإمكانات والمعدات والأدوات اللازمة للتعامل مع هذه الكارثة، مشيرًا إلى أن الخيام التي تضررت في المنخفضات السابقة لن تكون قادرة على تحمل آثار المنخفض الحالي، مما يزيد من صعوبة حماية المواطنين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

