موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول

تصدر موعد شهر رمضان محركات البحث، بعد أن أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجريا ستوافق فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، فيما يتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم السبت 21 مارس المقبل.

وأوضح المعهد أن هلال رمضان سيولد عقب حدوث الاقتران المركزي في تمام الساعة 02:02 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447هـ، وهو يوم تحري الرؤية.

وأشار إلى أن القمر سيغرب بعد الشمس في ذلك اليوم بفارق يتراوح بين 3 و4 دقائق في القاهرة ومكة المكرمة، بينما يتراوح زمن بقائه بعد الغروب في عدد من العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة و12 دقيقة، ما يجعل إمكانية الرؤية واردة وفق الضوابط الشرعية.

موعد شهر رمضان

وبناء على الحسابات الفلكية، يكون الأربعاء 18 فبراير متمما لشهر شعبان، على أن تبدأ أول أيام رمضان فلكيا يوم الخميس 19 فبراير، مع انتظار الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال مساء يوم الرؤية.

موعد شهر رمضان

زيادة تدريجية في عدد ساعات الصيام

ووفق التقديرات الفلكية، تبدأ ساعات الصيام في أول أيام الشهر بنحو 13 ساعة ودقيقتين، ثم ترتفع تدريجيا لتصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة في نهايته، بزيادة تقارب 50 دقيقة.

ويرجع ذلك إلى تزامن الشهر مع الانتقال من أواخر فصل الشتاء إلى بدايات الربيع، حيث يطول النهار تدريجيا.

مركز الفلك الدولي تعذر الرؤية مساء الثلاثاء

من جانبه، أكد مركز الفلك الدولي عبر حسابه على منصة إكس أن الحسابات الفلكية تشير إلى استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات، ليس فقط في العالم العربي والإسلامي بل وحتى في القارتين الأمريكيتين.

ولفت إلى أن بعض الدول التي تعتمد الحسابات الفلكية المسبقة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية استندت إلى هذه النتائج العلمية في إعلانها.

موعد شهر رمضان

تركيا تعتمد الحسابات الفلكية رسميا

وتتبنى تركيا نهجا ثابتا في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، إذ تعتمد الحسابات الفلكية معيارا رسميا، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال من أي منطقة تشترك معها بجزء من الليل.

وبعد إعلان رئاسة الشؤون الدينية التركية تعذر الرؤية يوم 17 فبراير، تقرر أن يكون الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان.

سنغافورة اعتماد الرؤية المحلية وفق معايير محددة

كما أعلنت سنغافورة، عبر مجلس الشؤون الإسلامية برئاسة مفتي البلاد، أن الحسابات الفلكية أظهرت استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء نتيجة غروب القمر قبل الشمس، وبناء عليه تم تحديد الخميس 19 فبراير أول أيام الشهر الفضيل.

سلطنة عمان تعذر الرؤية شرعا وفلكيا

بدورها، أكدت سلطنة عمان أن الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

وأوضحت الجهات المختصة أن القمر يغيب قبل الشمس أو معها في مختلف مناطق السلطنة، ما يجعل الرؤية غير ممكنة شرعا وفلكيا، ليكون الأربعاء 18 فبراير مكملا لشهر شعبان.

وشددت السلطنة على أن قرارها يستند إلى منهج يجمع بين الضوابط الشرعية والحقائق الفلكية الدقيقة، لضمان إعلان بداية الشهر بكل وضوح ومصداقية.