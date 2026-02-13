قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخص يبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالدقهلية
بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول

موعد شهر رمضان
موعد شهر رمضان
محمد غالي

تصدر موعد شهر رمضان محركات البحث، بعد أن أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجريا ستوافق فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، فيما يتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم السبت 21 مارس المقبل.

وأوضح المعهد أن هلال رمضان سيولد عقب حدوث الاقتران المركزي في تمام الساعة 02:02 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447هـ، وهو يوم تحري الرؤية. 

وأشار إلى أن القمر سيغرب بعد الشمس في ذلك اليوم بفارق يتراوح بين 3 و4 دقائق في القاهرة ومكة المكرمة، بينما يتراوح زمن بقائه بعد الغروب في عدد من العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة و12 دقيقة، ما يجعل إمكانية الرؤية واردة وفق الضوابط الشرعية.

موعد شهر رمضان

وبناء على الحسابات الفلكية، يكون الأربعاء 18 فبراير متمما لشهر شعبان، على أن تبدأ أول أيام رمضان فلكيا يوم الخميس 19 فبراير، مع انتظار الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال مساء يوم الرؤية.

موعد شهر رمضان

زيادة تدريجية في عدد ساعات الصيام

ووفق التقديرات الفلكية، تبدأ ساعات الصيام في أول أيام الشهر بنحو 13 ساعة ودقيقتين، ثم ترتفع تدريجيا لتصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة في نهايته، بزيادة تقارب 50 دقيقة. 

ويرجع ذلك إلى تزامن الشهر مع الانتقال من أواخر فصل الشتاء إلى بدايات الربيع، حيث يطول النهار تدريجيا.

مركز الفلك الدولي تعذر الرؤية مساء الثلاثاء

من جانبه، أكد مركز الفلك الدولي عبر حسابه على منصة إكس أن الحسابات الفلكية تشير إلى استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات، ليس فقط في العالم العربي والإسلامي بل وحتى في القارتين الأمريكيتين. 

ولفت إلى أن بعض الدول التي تعتمد الحسابات الفلكية المسبقة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية استندت إلى هذه النتائج العلمية في إعلانها.

موعد شهر رمضان

تركيا تعتمد الحسابات الفلكية رسميا

وتتبنى تركيا نهجا ثابتا في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، إذ تعتمد الحسابات الفلكية معيارا رسميا، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال من أي منطقة تشترك معها بجزء من الليل. 

وبعد إعلان رئاسة الشؤون الدينية التركية تعذر الرؤية يوم 17 فبراير، تقرر أن يكون الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان.

سنغافورة اعتماد الرؤية المحلية وفق معايير محددة

كما أعلنت سنغافورة، عبر مجلس الشؤون الإسلامية برئاسة مفتي البلاد، أن الحسابات الفلكية أظهرت استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء نتيجة غروب القمر قبل الشمس، وبناء عليه تم تحديد الخميس 19 فبراير أول أيام الشهر الفضيل.

سلطنة عمان تعذر الرؤية شرعا وفلكيا

بدورها، أكدت سلطنة عمان أن الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير. 

وأوضحت الجهات المختصة أن القمر يغيب قبل الشمس أو معها في مختلف مناطق السلطنة، ما يجعل الرؤية غير ممكنة شرعا وفلكيا، ليكون الأربعاء 18 فبراير مكملا لشهر شعبان.

وشددت السلطنة على أن قرارها يستند إلى منهج يجمع بين الضوابط الشرعية والحقائق الفلكية الدقيقة، لضمان إعلان بداية الشهر بكل وضوح ومصداقية.

شهر رمضان موعد شهر رمضان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البنك المركزي

خفض 1% على الإيداع والإقراض.. أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي

اسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد