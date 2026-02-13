تعرف على مواعيد التشغيل لخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هجرياً / ٢٠٢٦ ميلادياً من خلال تعديل مواعيد التشغيل لخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي :

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة

الخط الأول لمترو الأنفاق :

-قيام أول قطار من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً

- قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة الساعة 12:15 صباحاً

الخط الثاني لمترو الأنفاق :

-قيام أول قطار من محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحاً

- قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 12:30 صباحاً

- قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:40 صباحاً

الخط الثالث لمترو الأنفاق :

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً-

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحاً -

-قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:23 صباحاً

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحاً

-قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:26 صباحاً

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ صباحاً

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة ١٢:١٥ صباحاً

• علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

• علماً بأنه سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة المسائية قبل وقت الإفطار إلى 4.30 دقيقة وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية الركاب.

• إجمالي عدد الرحلات بخطوط المترو الثلاثة خلال أيام العمل العادية في شهر رمضان المعظم:

الخط الأول للمترو ٤٨٨ رحلة

الخط الثاني للمترو ٦١٠ رحلة

الخط الثالث للمترو 461 رحلة.

ثانياً: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحاً

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:04 صباحاً

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:15 مساءً

- قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحاً ، والساعة ٨:٠٠ صباحاً

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة الساعة 6:34 صباحاً

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحاً

-قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 11:45 مساءً

-قيام أول قطار من العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:47 صباحاً

-قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:39 مساءً.

• علماً بأنه سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة المسائية قبل وقت الإفطار إلى 8 دقائق وذلك لاستيعاب وتسهيل الطاقة الاستيعابية العالية للركاب.

إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) خلال أيام العمل العادية في شهر رمضان المعظم 266 رحلة.

وأشار البيان إلى توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي، وتواجد قيادات ومسئولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام شهر رمضان المبارك.