قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على مواعيد التشغيل لخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هجرياً / ٢٠٢٦ ميلادياً من خلال تعديل مواعيد التشغيل لخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي :

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة

الخط الأول لمترو الأنفاق :

-قيام أول قطار من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً

- قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة الساعة 12:15 صباحاً

الخط الثاني لمترو الأنفاق :

-قيام أول قطار من محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحاً

- قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 12:30 صباحاً

- قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:40 صباحاً  

الخط الثالث لمترو الأنفاق :

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً-

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحاً - 

-قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة   12:23 صباحاً   

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً   

 -قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحاً   

 -قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة   12:26 صباحاً    

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ صباحاً 

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً 

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة ١٢:١٥ صباحاً

•    علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

• علماً بأنه سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة المسائية قبل وقت الإفطار إلى 4.30 دقيقة  وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية الركاب. 

• إجمالي عدد الرحلات بخطوط المترو الثلاثة خلال أيام العمل العادية في شهر رمضان المعظم:

الخط الأول للمترو  ٤٨٨ رحلة 

الخط الثاني للمترو  ٦١٠ رحلة

الخط الثالث للمترو  461 رحلة.

ثانياً: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة  6:00  صباحاً

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة  6:04  صباحاً 

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:15  مساءً 

- قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحاً ، والساعة  ٨:٠٠  صباحاً

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة   الساعة  6:34   صباحاً

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة  6:01 صباحاً 

-قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة  11:45  مساءً

-قيام أول قطار من العبور الجديدة   في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:47  صباحاً

-قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة  في اتجاه عدلي منصور الساعة  11:39 مساءً.

• علماً بأنه سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة المسائية قبل وقت الإفطار إلى 8 دقائق وذلك لاستيعاب وتسهيل الطاقة الاستيعابية العالية للركاب.  

إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) خلال أيام العمل العادية في شهر رمضان المعظم   266 رحلة.

وأشار البيان إلى توجيهات  المهندس كامل الوزير - وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي، وتواجد قيادات ومسئولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام شهر رمضان المبارك.

النقل مترو الأنفاق رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

ترشيحاتنا

خالد الغندور

لولا الصدمات لبقينا مخدوعين.. الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور

ناصر ماهر

غير الزمالك.. أرقام مميزة لـ ناصر ماهر بقميص بيراميدز

حارس المصري

حارس المصري في الصدارة.. قائمة أفضل 10 حراس في كأس الكونفدرالية الإفريقية

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد