تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك

علقت الإعلامية مها صبري علي تناقض موقف ابراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطني اتجاه إمام عاشور نجم النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو إبان تواجده رفقة نادي الزمالك.

قالت الإعلامية مها صبري عبر قناة الزمالك: الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر طلع واتكلم ووجّه نصيحة لإمام عاشور علشان يرجع التدريبات ويبقى في فورمته قبل كأس العالم.

تابعت: طب كان عندنا لاعب اسمه زيزو على ذمة الزمالك كان قاعد في المنيا 28 يوم ومحدش يعرف عنه حاجة فين كانت النصيحة دي وقتها؟ محتاجين نفهم يا كابتن.

أضافت: النصيحة لإمام عاشور إنه يرجع، وعلى عيني وعلى رأسي طالما في مصلحة منتخب مصر لكن لو نفتكر موقف زيزو لما ما كانش بييجي التدريبات محدش اتكلم ساعتها ليه؟ هل ده كان لمصلحة مصر وقتها؟.

واصلت: الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب نفسه طلع في برنامج مقالب مشهور وقال أنصح زيزو بالانضمام للنادي الأهلي وهو على ذمة الزمالك.

واختتمت حديثها قائلة: إحنا مش زي أندية ثانية، العقوبة في الزمالك بتكون عقوبة فعلية ومش بنختصرها في أيام معينة علشان الاحتياج الفني للاعب.