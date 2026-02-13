قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور
يسري غازي

علقت الإعلامية مها صبري علي تناقض موقف ابراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطني اتجاه إمام عاشور نجم النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو إبان تواجده رفقة نادي الزمالك.

قالت الإعلامية مها صبري عبر قناة الزمالك: الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر طلع واتكلم ووجّه نصيحة لإمام عاشور علشان يرجع التدريبات ويبقى في فورمته قبل كأس العالم.

تابعت: طب كان عندنا لاعب اسمه زيزو على ذمة الزمالك كان قاعد في المنيا 28 يوم ومحدش يعرف عنه حاجة فين كانت النصيحة دي وقتها؟ محتاجين نفهم يا كابتن.

أضافت: النصيحة لإمام عاشور إنه يرجع، وعلى عيني وعلى رأسي طالما في مصلحة منتخب مصر لكن لو نفتكر موقف زيزو لما ما كانش بييجي التدريبات محدش اتكلم ساعتها ليه؟ هل ده كان لمصلحة مصر وقتها؟.

واصلت: الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب نفسه طلع في برنامج مقالب مشهور وقال أنصح زيزو بالانضمام للنادي الأهلي وهو على ذمة الزمالك.

واختتمت حديثها قائلة: إحنا مش زي أندية ثانية، العقوبة في الزمالك بتكون عقوبة فعلية ومش بنختصرها في أيام معينة علشان الاحتياج الفني للاعب.

إمام عاشور ابراهيم حسن منتخب مصر زيزو الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

ترشيحاتنا

القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

ارشيفي

فنلندا تعلن إنشاء وحدة لأنظمة الاتصالات والمعلومات التابعة لحلف الناتو في البلاد

القوات الأوكرانية

روسيا تعلن تدمير عناصر القوات الأوكرانية في ملاجئ على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد