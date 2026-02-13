تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

أثارت أقساط شقق مشروع «سكن لكل المصريين 7» اهتمام كثير من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يسعون لمعرفة تفاصيل نظام السداد والأقساط المرتبطة بالشقق المطروحة ضمن هذا البرنامج الاجتماعي.

جدير بالذكر أن صندوق الإسكان، أعلن عن نتائج المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7 قبل أيام، حيث بدأ إرسال رسائل التخصيص للحاجزين المستوفين للشروط.

سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و800 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة، وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

أقساط سكن لكل المصريين 7

يشمل برنامج «سكن لكل المصريين 7» وحدات سكنية بمواصفات ومساحات تتناسب مع احتياجات الأسر، ويستهدف بشكل رئيسي فئات الدخل المنخفض والمتوسط، ضمن خطة الدولة لتعزيز تملك المصريين لمسكن ملائم.

حددت كراسة الشروط سعر الوحدة السكنية في بعض المواقع بـ 800 ألف جنيه لمساحة 75 مترًا، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم للحجز و150 جنيهًا مصاريف تسجيل.

النظام المالي المتبع في سداد قيمة الوحدة يعتمد على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات، مع تدرّج في قيمة الدفعات بين السنوات. ففي العام الأول، تُحدد الدفعة الربع سنوية بمبلغ 11,500 جنيه، ما يعادل نحو 3,833 جنيهًا شهريًا، بينما يرتفع المبلغ في العام الثاني إلى 12,500 جنيه، أي نحو 4,166 جنيهًا شهريًا، ويصل في العام الثالث إلى 13,500 جنيه، ما يعادل 4,500 جنيه شهريًا تقريبًا.

وبالنسبة لوحدات أقل قيمة نوعًا ما، مثل تلك التي يبلغ سعرها 750 ألف جنيه للمساحة ذاتها، فقد تم تحديد أقساطها أيضًا بنظام ربع سنوي، تبدأ بـ 10,400 جنيه في العام الأول، ثم 11,400 جنيه في العام الثاني، وأخيرًا 12,400 جنيه في العام الثالث، ما يوفر مرونة أكبر في السداد للموقعين.

ومن المهم لمقدمي الطلبات الانتباه إلى ضرورة استكمال قيمة المقدم ليصل إلى 25% من إجمالي سعر الوحدة عند التعاقد، وإذا لم يتم ذلك، فليس من الممكن توقيع العقد رسميًا، وتشمل الكراسة أيضًا توضيحات حول كيفية متابعة برامج الدفع، ومواعيد السداد، وحقوق وواجبات المتقدمين.