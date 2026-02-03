قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة يتفقد مشروعات «سكن لكل المصريين»

آية الجارحي

تفقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة  و  النواب و المعاونون و مديري الإدارات التنفيذية وبعض من شركات التنفيذ ، جولة ميدانية موسعة لتفقد سير العمل بمشروعات «سكن لكل المصريين»، ومتابعة أعمال الزراعة والطرق والإنارة بعدد من أحياء المدينة، يرافقه عدد من قيادات الجهاز ومسؤولي التنفيذ.

وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية، وضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وشملت الجولة تفقد المرحلة السادسة من مشروع «سكن لكل المصريين» بالحي 15، والتي تضم 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3 آلاف وحدة سكنية، حيث استمع رئيس الجهاز إلى عرض تفصيلي حول نسب التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، واطّلع على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية، إلى جانب أعمال المرافق، والطرق الرئيسية والفرعية الجارية بالمشروع.

كما تفقد رئيس الجهاز مسارات المشاة والدراجات المنفذة بين العمارات، والتي تم تصميمها وفق معايير حديثة تسهم في تعزيز الهوية العمرانية للمشروع، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان وسلامة الحركة الداخلية، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس محمود مراد أعمال الطرق الجارية تمهيدًا لفرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالحي 15، إلى جانب مناطق انتظار السيارات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية داخل المشروع. كما جرى تقييم جودة الأعمال المنفذة على أرض الواقع، ومناقشة الموقف التنفيذي مع الشركات المنفذة، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، والبرامج الزمنية المحددة، وسرعة تلافي أي ملاحظات، ضمانًا لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والجودة.

وامتدت الجولة لتشمل متابعة أعمال توريد وزراعة الأشجار بالطريق الخلفي، وأعمال صيانة ونظافة أحواض الزهور بالحي 16، حيث شدد رئيس الجهاز على أهمية الاهتمام بالمظهر الحضاري، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، بما يعكس الوجه الجمالي للمدينة، ويسهم في تحسين البيئة العامة وتعزيز جودة الحياة للسكان.

وأكد رئيس الجهاز، خلال الجولة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق الكامل مع أجهزة المدن، تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية، ومتابعتها ميدانيًا بشكل دوري، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية لضمان حسن التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

سكن لكل المصريين جهاز العبور الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة

