حملة مكبرة بالعبور الجديدة تطال 24 فداناً ومصنعاً مخالفاً في اليوم الثاني..صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

تصاعدت وتيرة المواجهة مع التعديات على الأراضي الزراعية والمخطط العمراني لمدينة العبور الجديدة،

 حيث نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، للثاني يوم على التوالي، حملة مكبرة شملت الإزالة الفورية والتشميع.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بالتشديد على مواجهة مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة داخل المدن الجديدة.

وبقيادة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، أسفرت الحملة، التي تركزت في نطاق جمعية أحمد عرابي، عن نتائج فورية:

تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لعقارات مخالفة، تبلغ مساحة كل منها حوالي 8 أفدنة (إجمالي 24 فداناً).

غلق وتشميع مصنع لإنتاج علف الكلاب، بعد استنفاد كافة الإنذارات القانونية للمخالفين دون استجابة.

وشهدت الحملة مشاركة مكثفة من قيادات الجهاز،  وإدارات الجهاز، شملت المهندس نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون لرئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن، ونائب مدير الأمن، ورئيس الحي، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات والحفاظ على المال العام

وفي تصريحات خلال الحملة، أكد المهندس محمود مراد أن هذه الحملات جزء من خطة شاملة ومستمرة للقضاء على البناء العشوائي والمخالف، خاصة الإنشاءات الخرسانية غير المرخصة، تنفيذاً لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

وحذّر مراد المواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع الأراضي، مؤكداً بطلان هذه التعاملات قانونياً، وأنها لن تمنح المخالفين أي أولوية في أي لجان تقنين مستقبلية.

واختتم رئيس جهاز المدينة تصريحاته بتأكيد استمرار الحملات بكل حزم، "حفاظاً على الطابع الحضاري للمدينة وترسيخاً لسيادة القانون كركيزة للتنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2050".

