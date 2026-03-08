الطموح والتحديات.. أحمد رمزي يروي أسرار شخصية «محمد صلاح فخر» بمسلسل «فخر الدلتا»| فيديو

كشف الفنان أحمد رمزي كواليس وأسرار شخصيته في مسلسل «فخر الدلتا»، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري.

وأوضح أحمد رمزي أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية «محمد صلاح فخر»، شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل وتحقيق طموحاته، لكنه يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تشكل مسار حياته.

وأشار إلى أن الشخصية قريبة منه في جانب الطموح والسعي لتحقيق الأحلام، وهو ما جعله يتفاعل معها بشكل كبير أثناء التحضير للدور.

كما كشف أحمد رمزي أن مشاركة والدته وشقيقته في المسلسل جاءت بالصدفة، مؤكدًا أن وجودهما في العمل كان تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له.

واختتم أحمد رمزي قائلًا إنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل.

وتدور أحداث مسلسل «فخر الدلتا» حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليجد نفسه في مواجهة تحديات الحياة في العاصمة، وسط مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة تُقدّم في إطار كوميدي.

ويعد «فخر الدلتا» مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا يضم عددًا من النجوم، من بينهم تارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو رية وعلي السبع وأحمد عصام السيد، ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية.