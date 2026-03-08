ملتقى خدام إيبارشية حلوان والمعصرة يجمع ثلاث كنائس تحت شعار "جسدًا واحدًا"

في أجواء سادتها المحبة والوحدة، استضاف دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، فعاليات الملتقى السنوي الرابع للخدام والخادمات، والذي جمع أكثر من ٢٠٠ خادم وخادمة من ثلاث كنائس هي: (الأنبا أنطونيوس بأطلس، الآباء الرسل والأنبا كاراس بالمشروع الأمريكي، وأبي سيفين بالمشروع الأمريكي).

شهد اليوم برنامجًا روحيًا وتفاعليًا مكثفًا انقسم إلى ثلاث محطات رئيسية: -

1. بدأ برفع الصلوات واستقبال الخدام، تلاها كلمة تعريفية بأهداف الملتقى ورؤيته.

2. ورش عمل تناولت مفهوم "الوحدة" من زوايا متعددة (كتابية، طقسية، وتاريخية)، بالإضافة إلى فقرات ألعاب ذات طابع روحي هادف.

3. اختتم اللقاء بكلمة روحية عميقة ألقاها القس أرسانيوس جابر حول شعار المؤتمر "جسدًا واحدًا".

ولم يخلُ اللقاء من لمسات الوفاء والتقدير، حيث احتفل الخدام بعيد سيامة آباء الكنائس الثلاث.

كما عمت الفرحة أرجاء الملتقى بمناسبة اختيار كاهنين جديدين للخدمة بالإيبارشية، وهما القس مقار عايد والقس دانيال ميلاد، اللذان شاركا الحضور بركة هذا اليوم.