حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
أخبار البلد

إعلامي الكنيسة الأرثوذكسية يكشف عن ترتيبات التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد القيامة

ميرنا رزق

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا رسميًا عبر مركزها الإعلامي، أعلن فيه ترتيبات التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2026، وذلك لتنظيم وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية الفعاليات.

 

قداس عيد القيامة 

وأوضح المركز الإعلامي أن الترتيبات تشمل قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 11 أبريل 2026، والذي سيترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 وتشمل الترتيبات استقبال قداسة البابا للمهنئين بالمقر البابوي صباح يوم الأحد 12 أبريل 2026.

وأكد البيان أن كل فعالية تتطلب تصريح تغطية مستقل، حيث يجب على المؤسسات الإعلامية تقديم طلب منفصل لكل حدث، مع توضيح اسم الفعالية في عنوان الطلب، سواء "قداس العيد" أو "استقبالات صباح يوم العيد".

وأشار المركز الإعلامي إلى أن طلبات التغطية يجب أن تُعد على ورق رسمي للمؤسسة الصحفية ومختومة بختمها، على أن تتضمن أسماء فريق العمل كاملة وفقًا لبطاقات الرقم القومي، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب، مع ذكر الرقم القومي أو رقم جواز السفر لكل فرد.

وأوضح البيان أن استقبال الطلبات يبدأ من السبت 7 مارس 2026 وحتى الثلاثاء 17 مارس 2026، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

ولفت إلى أنه سيتم السماح بمشاركة أربعة أفراد من كل قناة فضائية لتغطية كل حدث، بينما يُسمح بمحرر واحد ومصور فوتوغرافي واحد فقط لكل مؤسسة صحفية.

وأكد المركز الإعلامي أنه سيتم التعامل مع كل فعالية باعتبارها حدثًا مستقلًا، ما يستلزم إرسال جميع البيانات المطلوبة لكل حدث على حدة حتى في حال ثبات فريق التغطية.

وشدد البيان على أنه لن يتم قبول أي طلبات تُرسل بعد الموعد المحدد أو غير مستوفية للشروط المطلوبة، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد تسليم تصاريح التغطية.

وأضاف أن فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية ستتواجد في ساحة الكاتدرائية بالمكان الذي يحدده مسؤولو الأمن، مع إتاحة إمكانية الانضمام إلى البث المباشر مع التليفزيون المصري للقنوات الراغبة في نقل قداس العيد على الهواء مباشرة.

