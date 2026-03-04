الأنبا بيجول يترأس القداس الإلهي بكنيسة البابا متاؤس الأول

شهدت كنيسة البابا متاؤس الأول بـ دير السيدة العذراء مريم المُحرق، صلاة القداس الإلهي، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، ومشاركة مجموعة من الآباء رهبان الدير.

صلاة القداس الإلهي

سادت أجواء روحية مملوءة بالخشوع خلال صلوات القداس، حيث شارك الحضور في التسبحة والقراءات والصلوات الطقسية، وسط فرحة روحية عكست عمق الحياة النسكية العامرة بالدير.

ويُعد الدير من أهم الأديرة التاريخية في صعيد مصر، ويستقبل على مدار العام أعدادًا كبيرة من الزائرين ومحبي الحياة الرهبانية، لما يحمله من مكانة روحية وتاريخية مميزة.