البابا تواضروس يقدم التعزية لمطران ملوي في وفاة راهب دير القديس آڤاڤيني

توفي، أمس، الراهب القس يعقوب آڤاڤيني، أحد رهبان دير القديس آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي، عن عمر ناهز ٤٧ عامًا، بعد أن قضى ١٨ عامًا في الحياة الرهبانية.

والراهب المتنيح من مواليد عام ١٩٧٩. التحق بدير القديس آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي عام ٢٠٠٣، وترهب عام ٢٠٠٨، وسيم كاهنًا عام ٢٠٢٣.

قضى الراهب الراحل فترته بالدير في حياة رهبانية نقية اتسمت بالصلاة الدائمة والنسك والطاعة والتواضع.

وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة الدير بحضور الآباء الرهبان وجموع الشعب.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي ورئيس دير القديس آڤاڤيني بملوي، ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب القس يعقوب آڤاڤيني ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة وكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.