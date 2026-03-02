انقطاع الغاز قبل أذان المغرب بدقائق موقف يتكرر في بيوت كثيرة خلال رمضان، خصوصًا مع ضغط الطهي قبل الإفطار، لكن المفاجأة أن هناك وجبات كاملة يمكن إعدادها دون استخدام البوتاجاز إطلاقًا، فقط بمكونات جاهزة أو بأجهزة بسيطة مثل الكاتيل أو القلاية الهوائية إن توفرت، الحل ليس في التوتر، بل في معرفة البدائل السريعة التي توفر وقتك وتحافظ على سفرة محترمة دون مجهود.

حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

قدمت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد في هذا التقرير وصفات عملية وسريعة تناسب رمضان، وتصلح كحل طوارئ حقيقي عند انقطاع الغاز.

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

سلطة التونة المشبعة في خمس دقائق

التونة المعلبة واحدة من أفضل حلول الطوارئ. فقط صفيها جيدًا وأضيفي إليها عصير ليمون وملعقة زيت زيتون وخيار وطماطم وذرة إن وجدت. يمكن إضافة جبنة مكعبات لزيادة القيمة الغذائية. تقدم مع عيش بلدي أو خبز جاهز، وتصبح وجبة بروتين كاملة ومشبعة دون أي طهي.

سندوتشات الفول الجاهز بطريقة مختلفة

بدل تسخين الفول، يمكن استخدام الفول المعلب كما هو بعد تصفيته قليلًا وهرسه بالشوكة مع طحينة وليمون وكمون. ضعيه داخل خبز مع خس وطماطم ومخلل خفيف. الطعم سيكون مميزًا ولن تحتاجي إلى تسخينه.

سلطة البطاطس المسلوقة الجاهزة

إذا كان لديك بطاطس مسلوقة مسبقًا في الثلاجة، يمكنك تقطيعها وإضافة مايونيز وخيار مخلل وبقدونس. وإن لم تتوفر بطاطس مسلوقة، يمكن استبدالها بالمكرونة المسلوقة المتبقية من يوم سابق وتحويلها إلى سلطة باردة سريعة.

الجبن والخضار بروح مختلفة

لا تستهيني بوجبة الجبن، لكن قدميها بطريقة مبتكرة. قطعي الجبن الأبيض مع طماطم كرزية وزيتون وزعتر وزيت زيتون. أضيفي بيضًا مسلوقًا إذا كان متوفرًا مسبقًا. هذه الوجبة خفيفة ومناسبة لمن يعانون من التخمة في رمضان.

سحور أو إفطار بالشوفان البارد

الشوفان لا يحتاج إلى طهي دائمًا. يمكن نقعه في الحليب أو الزبادي قبلها بساعتين أو حتى ليلة كاملة داخل الثلاجة. أضيفي فواكه وعسل ومكسرات ليصبح طبقًا متكاملًا غنيًا بالطاقة ومناسبًا للإفطار أو السحور.

لفائف التورتيلا الباردة

استخدمي خبز التورتيلا الجاهز واملئيه بأي مكونات متاحة مثل تونة أو جبن أو بقايا فراخ مطهية مسبقًا. أضيفي خسًا وصلصة زبادي ولفيه جيدًا. قطعيه شرائح وقدميه بشكل جذاب كأنه طبق من مطعم.

حمص سريع بالخلاط

إذا كان لديك حمص معلب، اخلطيه مع طحينة وليمون وثوم وزيت زيتون في الخلاط. خلال ثلاث دقائق ستحصلين على طبق حمص جاهز مع خبز طازج. يمكن تزيينه ببعض البابريكا أو البقدونس.

حلويات بدون فرن

حتى الحلويات ممكنة دون بوتاجاز. جربي كرات التمر بالمكسرات وجوز الهند، أو بسكويت مطحون مع كاكاو وزبدة مذابة مسبقًا يتم تشكيله وحفظه في الثلاجة. هذه الحلويات سريعة ومناسبة لرمضان.

كيف تستعدين لموقف انقطاع الغاز

الذكاء الحقيقي ليس فقط في الحل السريع، بل في الاستعداد. احرصي دائمًا على وجود تونة وفول معلب وبقوليات جاهزة وبعض الخضار الطازج. وجود بطاطس أو مكرونة مسلوقة في الثلاجة يوفر عليك أزمات كثيرة. كذلك حفظ بعض الدجاج المطهو مسبقًا في الفريزر قد ينقذك في اللحظات الحرجة.