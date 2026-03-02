مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أكد المطرب سمسم شهاب أنه لم يصرح باعتزال الغناء أو تحريم الفن، موضحًا أن ما أُثير مؤخرًا لا يعدو كونه تفسيرًا خاطئًا لتصريحات سابقة تتعلق بمشاريعه الفنية.

وأوضح أنه يواصل عمله بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن أي خطوة مستقبلية ستكون قرارًا شخصيًا لا يحمل إساءة للوسط الفني.

وشدد على احترامه الكامل للمهنة وزملائه، مؤكدًا أنه ليس رجل دين ليصدر أحكامًا على الآخرين، وأن علاقته بربه شأن خاص.

كما دعا إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار، لافتًا إلى أن تركيزه الحالي ينصب على أعماله المقبلة، وأنه يفضل الابتعاد عن الجدل حفاظًا على استقرار مسيرته الفنية.

