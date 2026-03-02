قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يطلب من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم
أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي
ترامب: لدينا 3 خيارات جيدة لقيادة إيران.. واستمرار الضربات إذا لزم الأمر
ردا على اغتيال خامنئي.. حزب الله يتبنى إطلاق الصواريخ على إسرائيل
رويترز: دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب
دعاء الفجر 12 رمضان.. أدعية مأثورة لتيسير الرزق والأمور الصعبة
لبنان يدين إطلاق الصواريخ من الجنوب: تصرف خطير يهدد أمن البلاد
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
رياضة

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

محمود البنا
محمود البنا
ميرنا محمود

 كشف محمود البنا الحكم الدولي السابق، حقيقة أحقية الزمالك  في ركلة جزاء أمام نادي بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و قال محمود البنا الحكم   عبر فيديو شاركة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك : ركلة جزاء نادي الزمالك لصالح ناصر منسي صحيحة بسبب وجود احتكاك بإهمال على الحارس وقرار تقنية الفيديو صحيح باستدعاء الحكم.

وأضاف: كان يجب طرد كريم حافظ بسبب عرقلته لخوان بيزيرا ولابد على تقنية الفيديو استدعاء الحكم.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.


وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.

