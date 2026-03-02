خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

كشف محمود البنا الحكم الدولي السابق، حقيقة أحقية الزمالك في ركلة جزاء أمام نادي بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و قال محمود البنا الحكم عبر فيديو شاركة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك : ركلة جزاء نادي الزمالك لصالح ناصر منسي صحيحة بسبب وجود احتكاك بإهمال على الحارس وقرار تقنية الفيديو صحيح باستدعاء الحكم.

وأضاف: كان يجب طرد كريم حافظ بسبب عرقلته لخوان بيزيرا ولابد على تقنية الفيديو استدعاء الحكم.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.