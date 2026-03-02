حسام المندوه: نرتب لصرف مكافأة للاعبي الزمالك لأنهم أبطال وهم ولاد أصول

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم، مشددًا على أن اللاعبين يستحقون كل الدعم بعد الأداء القوي الذي قدموه أمام نادي بيراميدز في الدوري الممتاز.

أداء مميز أمام بيراميدز

أوضح المندوه أن الزمالك ظهر بشكل مختلف خلال مواجهة بيراميدز، حيث اتسم الأداء بالروح القتالية والانضباط التكتيكي، إلى جانب الإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية. وأكد أن الفريق أثبت قدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الروح تعكس شخصية النادي وتاريخه الكبير.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى جهد في كل مباراة، وهو ما ظهر بوضوح في مستوى التركيز والحماس داخل الملعب، مؤكدًا أن ما قدمه الفريق يمنح الجماهير الثقة في القادم.

وعد الجماهير بالمفاجأة

وشدد عضو مجلس الإدارة على أن جماهير الزمالك ستكون على موعد مع مفاجأة سارة خلال الموسم الحالي، دون الكشف عن تفاصيلها، موضحًا أن الإدارة تعمل في هدوء من أجل تدعيم الفريق وتحقيق الاستقرار الكامل على جميع المستويات.

وأكد أن حالة من التكاتف تسود أروقة النادي، سواء بين اللاعبين أو الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، وهو ما خلق أجواء إيجابية انعكست على النتائج والأداء.

تحية خاصة ودعم مستمر

ووجه المندوه التحية إلى جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، مثنيًا على تركيزه الشديد خلال الفترة الماضية وقدرته على تحمل الضغوط الكبيرة، مشيرًا إلى أن جهوده واضحة في تنظيم العمل داخل الفريق.

وفي ختام تصريحاته، كشف المندوه أن مجلس الإدارة يرتب لصرف مكافأة خاصة للاعبين، تقديرًا لما قدموه، مؤكدًا أنهم “أبطال وولاد أصول”، ويستحقون كل دعم ومساندة في المرحلة المقبلة