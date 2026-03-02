قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين ينعي والد الإعلامية نهال طايل
ياه على الفرحة يا زمالك.. الدردير: هنكسب الأهلي وبيراميدز وناخد الدوري
الإعلامية نهال طايل تعلن عن وفاة والدها
صفارات الإنذار تدوي شمال دولة الاحتلال بعد إطلاق صواريخ من لبنان
جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة
ننتظر تصحيح المسار.. بيان من المصري ضد طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري
دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي بعد استهداف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك
فتحي سند: الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة
طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز
إيران توسع دائرة النار.. صواريخ باليستية وانشطارية توقع عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل
إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام المندوه: نرتب لصرف مكافأة للاعبي الزمالك لأنهم أبطال وهم ولاد أصول

حسام المندوه
حسام المندوه
رباب الهواري

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم، مشددًا على أن اللاعبين يستحقون كل الدعم بعد الأداء القوي الذي قدموه أمام نادي بيراميدز في الدوري الممتاز.

أداء مميز أمام بيراميدز

أوضح المندوه أن الزمالك ظهر بشكل مختلف خلال مواجهة بيراميدز، حيث اتسم الأداء بالروح القتالية والانضباط التكتيكي، إلى جانب الإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية. وأكد أن الفريق أثبت قدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الروح تعكس شخصية النادي وتاريخه الكبير.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى جهد في كل مباراة، وهو ما ظهر بوضوح في مستوى التركيز والحماس داخل الملعب، مؤكدًا أن ما قدمه الفريق يمنح الجماهير الثقة في القادم.

وعد الجماهير بالمفاجأة

وشدد عضو مجلس الإدارة على أن جماهير الزمالك ستكون على موعد مع مفاجأة سارة خلال الموسم الحالي، دون الكشف عن تفاصيلها، موضحًا أن الإدارة تعمل في هدوء من أجل تدعيم الفريق وتحقيق الاستقرار الكامل على جميع المستويات.

وأكد أن حالة من التكاتف تسود أروقة النادي، سواء بين اللاعبين أو الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، وهو ما خلق أجواء إيجابية انعكست على النتائج والأداء.

تحية خاصة ودعم مستمر

ووجه المندوه التحية إلى جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، مثنيًا على تركيزه الشديد خلال الفترة الماضية وقدرته على تحمل الضغوط الكبيرة، مشيرًا إلى أن جهوده واضحة في تنظيم العمل داخل الفريق.

وفي ختام تصريحاته، كشف المندوه أن مجلس الإدارة يرتب لصرف مكافأة خاصة للاعبين، تقديرًا لما قدموه، مؤكدًا أنهم “أبطال وولاد أصول”، ويستحقون كل دعم ومساندة في المرحلة المقبلة

حسام المندوه الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

أرشيفية

حصيلة الهجوم على الإمارات.. 3 قـ.ـتلى و58 مصابا بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

ترشيحاتنا

Leon VZ

كوبرا تكشف عن نسخة Leon VZ الهاتشباك محدودة الإنتاج

شاومي

شاومي تطلق Xiaomi Tag .. منافس AirTag يعمل مع شبكة Find My من أبل

كيا إكسيد موديل 2026

بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد