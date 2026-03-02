فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز

خضع الثنائي عدي الدباغ وحسام عبد المجيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراءات فحص المنشطات عقب انتهاء مباراة فريقهما أمام بيراميدز، والتي أُقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء اختيار اللاعبين لإجراء التحليل من قبل اللجنة المختصة بمكافحة المنشطات، وذلك وفقًا للوائح والقواعد المنظمة التي يتم تطبيقها بشكل دوري عقب مباريات المسابقة، في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز النزاهة داخل الملاعب.

إجراءات روتينية وفق لوائح المسابقة

عملية اختيار اللاعبين لفحص المنشطات تتم بصورة عشوائية أو وفق معايير محددة تضعها الجهات المختصة، دون ارتباط بنتيجة اللقاء أو أحداثه.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من منظومة العمل في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتم إخطار اللاعبين المختارين فور نهاية المباراة، ثم اصطحابهم لاستكمال الإجراءات الرسمية تحت إشراف اللجنة المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بالمعايير المحلية والدولية لمكافحة المنشطات، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنافسة وعدالتها بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

فوز ثمين يعزز صدارة الزمالك

على الصعيد الفني، حقق الزمالك فوزًا مهمًا على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العشرين من المسابقة. ونجح الفريق الأبيض في حصد ثلاث نقاط غالية عززت موقفه في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الممتاز، مستفيدًا من تعثر بعض منافسيه المباشرين في صراع القمة. ويمنح هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة للفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع اشتداد المنافسة واقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة