قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رفع حد الإعفاء.. إجراءات إلكترونية جديدة لتسهيل سداد الضريبة العقارية
مشاري راشد العفاسي يدعو لمصر : رب أجعل هذا البلد آمنا
اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
رباب الهواري

خضع الثنائي عدي الدباغ وحسام عبد المجيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراءات فحص المنشطات عقب انتهاء مباراة فريقهما أمام بيراميدز، والتي أُقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء اختيار اللاعبين لإجراء التحليل من قبل اللجنة المختصة بمكافحة المنشطات، وذلك وفقًا للوائح والقواعد المنظمة التي يتم تطبيقها بشكل دوري عقب مباريات المسابقة، في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز النزاهة داخل الملاعب.

إجراءات روتينية وفق لوائح المسابقة

عملية اختيار اللاعبين لفحص المنشطات تتم بصورة عشوائية أو وفق معايير محددة تضعها الجهات المختصة، دون ارتباط بنتيجة اللقاء أو أحداثه.

 ويُعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من منظومة العمل في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتم إخطار اللاعبين المختارين فور نهاية المباراة، ثم اصطحابهم لاستكمال الإجراءات الرسمية تحت إشراف اللجنة المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بالمعايير المحلية والدولية لمكافحة المنشطات، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنافسة وعدالتها بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

فوز ثمين يعزز صدارة الزمالك

على الصعيد الفني، حقق الزمالك فوزًا مهمًا على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العشرين من المسابقة. ونجح الفريق الأبيض في حصد ثلاث نقاط غالية عززت موقفه في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الممتاز، مستفيدًا من تعثر بعض منافسيه المباشرين في صراع القمة. ويمنح هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة للفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع اشتداد المنافسة واقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

إيران

خبير عسكري: الطائرات الشبح الأمريكية نفذت ضربة إيران.. وطهران لن ترضخ لشروط ترامب

البرنامج النووي

خبير عسكري: برنامج مصر النووي سلمي.. وحسمنا معركة شرق المتوسط بقوة الردع

الفنان شريف خيرالله

شريف خيرالله: عفوية شيرين عبد الوهاب الزائدة تضعها في مواقف محرجة

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد