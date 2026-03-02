قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
ترامب: الحرب ضد إيران ربما تستمر 4 أسابيع مقبلة
سعر الجنيه الذهب في السعودية يسجل 4454 ريالا
تفاصيل رحلة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري الأبطال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

إسلام مقلد

توج البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرةً.

وحقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي عقب خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بيراميدز والزمالك وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول فرصا خطيرة من الفريقين، أبرزها تسديدة محمد شحاتة في الدقيقة الثانية التي ارتدت من القائم الأيمن لأحمد الشناوي، وانفراد خوان بيزيرا في الدقيقة 17 كأخطر فرص الزمالك، وفي الدقيقة 45+2 أهدر ناصر منسي انفرادا تاما بالمرمى.

وأهدر فريق بيراميدز أكثر من فرصة للتسجيل لكن الحظ لم يحالفه في أكثر من مرة، وأبرز تلك الفرصة تسديدة زلاكة في الدقيقة الثالثة التي اعتلت العارضة وتسديدة وليد الكارتي التي تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

وبتلك النتيجة اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.

تشكيل الفريقين

تشكيل الزمالك في مواجهة بيراميدز

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر منسي – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد خضري والسيد أسامة وأحمد ربيع  وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي  - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - حامد حمدان - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - عودة فاخوري - مروان حمدي

خوان بيزيرا نادي الزمالك الزمالك بيراميدز الدوري الممتاز

