لاعب مهم.. معتمد جمال بطالب الجماهير بالصبر على شيكو بانزا

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق، دعمه الكامل للاعبه شيكو بانزا، مطالبًا جماهير الفريق بالصبر عليه خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن شيكو بانزا عنصر مهم في حساباته الفنية، رغم الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا.

رسالة خاصة إلى الجماهير

وقال معتمد جمال، خلال تصريحاته عقب اللقاء، إن الجماهير دائمًا ما تبحث عن الأداء المثالي والنتائج الإيجابية، وهو أمر طبيعي، لكن بعض اللاعبين يحتاجون إلى وقت أكبر للتأقلم وإظهار أفضل ما لديهم.

وطالب المدرب، الجماهير، بالتحلي بالهدوء، ومنح شيكو بانزا الثقة الكاملة، مؤكدًا أن الضغط الزائد قد يؤثر سلبًا على أي لاعب، خاصة إذا كان ما زال في مرحلة الانسجام مع الفريق وأسلوب اللعب.

سوء حظ يلاحق اللاعب

وأوضح المدير الفني أن من سوء حظ شيكو بانزا أن الكرات التي يفقدها في بعض الأحيان تتحول مباشرة إلى أهداف على الفريق؛ وهو ما يسلط عليه الأضواء بشكل أكبر من غيره.

وأشار إلى أن كرة القدم لعبة جماعية، والخطأ وارد من الجميع، لكن تضخيم بعض اللقطات؛ يجعل اللاعب يبدو وكأنه السبب الوحيد، وهو أمر غير منصف.

عنصر مهم في الخطة الفنية

وشدد معتمد جمال على أن شيكو بانزا لاعب مهم بالنسبة له، سواء من الناحية التكتيكية أو البدنية، لافتًا إلى أنه ينفذ التعليمات المطلوبة منه داخل الملعب، ويؤدي أدوارًا قد لا تكون واضحة للجماهير، لكنها مؤثرة في بناء اللعب والتحولات الهجومية.

وأكد المدير الفني تصريحاته ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في مستواه مع زيادة الانسجام واكتساب مزيد من الثقة.

وتمنى أن يرد شيكو بانزا على الانتقادات بـ"أداء قوي" يسهم في تحقيق أهداف الفريق.