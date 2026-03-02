قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز

عبد الفتاح تركي

طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك لعام 2026، في إطار خطة تنظيمية تستهدف تسهيل إجراءات السفر للمواطنين خلال موسم العيد، والحد من التكدس أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، مع توفير وسائل متعددة تتيح الحجز بسهولة من المنزل أو من مختلف نقاط الخدمة المعتمدة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيادة الإقبال المتوقع على السفر بين المحافظات خلال إجازة العيد، حيث تم إعداد جدول زمني دقيق للحجز يربط بين يوم الحجز وتاريخ السفر الفعلي، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمقاعد ويمنع التزاحم.

واقرأ أيضًا:

قطارات «القاهرة - الإسكندرية»

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026

أكدت الهيئة أن ماراثون حجز تذاكر القطارات يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 1 مارس 2026 الموافق 11 رمضان 1447هـ، ويستمر حتى يوم 6 مارس 2026، وفق خطة زمنية محددة تغطي أيام السفر خلال فترة العيد.

ويشمل الحجز جميع أنواع القطارات المدرجة ضمن جدول التشغيل، سواء القطارات المكيفة أو قطارات تالجو أو القطارات الروسية أو القطارات المميزة، ما يتيح خيارات متعددة تناسب مختلف فئات الركاب من حيث السعر ومستوى الخدمة.

ويتم الحجز وفق نظام يربط بين تاريخ الحجز ويوم السفر، لضمان تنظيم العملية ومنح فرص متساوية لجميع المواطنين الراغبين في التنقل خلال فترة العيد.

قطارات مكيفة

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 حسب أيام السفر

حددت الهيئة جدول الحجز بشكل يومي، بحيث يتم تخصيص كل يوم لحجز تذاكر السفر ليوم محدد، وفق الترتيب الآتي:

يوم الأحد 1 مارس 2026 يتم حجز تذاكر السفر ليوم 15 مارس.

يوم الاثنين 2 مارس 2026 يتم حجز تذاكر السفر ليوم 16 مارس.

يوم الثلاثاء 3 مارس 2026 يتم حجز تذاكر السفر ليوم 17 مارس.

يوم الأربعاء 4 مارس 2026 يتم حجز تذاكر السفر ليوم 18 مارس.

يوم الخميس 5 مارس 2026 يتم حجز تذاكر السفر ليوم 19 مارس.

يوم الجمعة 6 مارس 2026 يتم حجز تذاكر السفر ليوم 20 مارس.

ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل الضغط على منظومة الحجز، ومنع التزاحم سواء في المحطات أو عبر الوسائل الإلكترونية، مع ضمان انسيابية الخدمة لجميع المستخدمين.

قطارات

طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة متنوعة من الوسائل التي تمكن المواطنين من حجز التذاكر بسهولة، سواء من المنازل أو من خلال نقاط الخدمة المختلفة، وتشمل الطرق الآتية:

الحجز من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة في محطات السكك الحديدية بجميع المحافظات.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، والذي يتيح للمستخدمين اختيار الرحلات ودفع قيمة التذاكر إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المحطة.

استخدام تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways المتاح عبر متجري Play Store وApp Store، والذي يوفر تجربة حجز سريعة ومباشرة.

الحجز من خلال وكلاء البيع المعتمدين التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني مثل خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجة، سمارت باي، وقتي، مع الالتزام بكافة شروط التعاقد وتعليمات البيع الإلكتروني.

خدمة الحجز الصوتي عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو الرقم 09000661 من الخط الأرضي، وذلك قبل موعد قيام القطار بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى ساعة قبل الانطلاق بالنسبة للقطارات المكيفة والفاخرة.

مواعيد القطارات

مكاتب الحجز الخارجية المنتشرة بعدد 34 مكتبًا خارج المحطات الرئيسية، لتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر داخل المحطات.

ماكينات الحجز الذاتي TVM المتوفرة في عدد من المحطات الكبرى، والتي تتيح استخراج التذاكر بشكل فوري دون الحاجة للانتظار.

أهمية تنوع وسائل حجز التذاكر

يعكس تنوع وسائل الحجز التي أتاحتها الهيئة توجهًا نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة في الطلب على السفر مثل عيد الفطر المبارك.

كما يسهم هذا التنوع في تقليل الازدحام داخل المحطات، وتوزيع الضغط على قنوات متعددة، بما يضمن تجربة أكثر سهولة وراحة للمسافرين، سواء من خلال الحجز الإلكتروني أو عبر الوسائل التقليدية.

ويعتمد نجاح منظومة الحجز على التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لكل يوم، واستخدام الوسائل المتاحة بشكل منظم، ما يساعد على تحقيق السيولة في حركة السفر وتجنب التكدس.

جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

استعدادات مكثفة لموسم سفر عيد الفطر

تأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات مكثفة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال موسم العيد، حيث يتم العمل على تحسين كفاءة التشغيل وتوفير خيارات متعددة للحجز، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات.

ومن المتوقع أن يسهم الالتزام بالجدول الزمني للحجز، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، في تحسين تجربة السفر بشكل ملحوظ، وتقليل فترات الانتظار، وتوفير قدر أكبر من الراحة للمواطنين خلال تنقلاتهم بين المحافظات.

