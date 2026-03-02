حزب الله يتوعد بالرد بعد اغتيال خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان

أعلن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأحد، أن الحزب سيقف صفاً واحداً في مواجهة أي عدوان، وذلك في بيان أصدره بعد نعيه للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي اغتيل السبت في هجوم أمريكي-إسرائيلي وصفه قاسم بـ"قمة الإجرام".

وقال قاسم: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان، ولن نترك ميدان الشرف والمقاومة للدفاع عن أرضنا ضد الطاغوت الأمريكي والإجرام الصهيوني".

وأقام حزب الله، الأحد تجمعاً لأنصاره في الضاحية الجنوبية لبيروت، تعبيراً عن "الولاء للقائد الأعظم ونصرة الجمهورية الإسلامية"، ودعا أنصاره لتلاوة القرآن الكريم وإقامة مجالس عزاء في المساجد والحسينيات.

وفي بيان لاحق، شدد الحزب على مواصلة مقاومته والثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية "قيادة وحكومة وحرساً ثورياً وجيشاً وشعباً، كما عهدناه في كل الاستحقاقات والملمات، حتى تحقيق النصر النهائي الكامل".

وشهدت الحدود الجنوبية للبنان الأحد، عبور صواريخ باتجاه إسرائيل، مصحوبة بدوي انفجارات وتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في محاولة لإسقاطها، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وفي ضوء التوتر المتصاعد، أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان إغلاق أبوابها الإثنين، بينما شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على أن "قرار الحرب والسلم هو حصراً في عهدة الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الدستورية".