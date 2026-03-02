قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
دعاء يوم 12 رمضان.. ردده واغتنم نفحات العشر المغفرة
أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الإثنين 2 مارس 2026
الداخلية البحرينية: مقـ.تل عامل آسيوي وإصابة اثنين بسبب شظايا صاروخ
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا إيرانية في 7 مدن كبرى
محمد رمضان: زعلان إني معملتش مسلسل في رمضان.. وصالحت نفسي بعربية فيراري
حزب الله يتوعد بالرد بعد اغتيال خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
الدفاع الإماراتية تتصدى لهجمات إيرانية مكثفة: تدمير 506 مسيرات و152 صاروخا
أخبار العالم

حزب الله يتوعد بالرد بعد اغتيال خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان

القسم الخارجي

أعلن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأحد، أن الحزب سيقف صفاً واحداً في مواجهة أي عدوان، وذلك في بيان أصدره بعد نعيه للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي اغتيل السبت في هجوم أمريكي-إسرائيلي وصفه قاسم بـ"قمة الإجرام".

وقال قاسم: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان، ولن نترك ميدان الشرف والمقاومة للدفاع عن أرضنا ضد الطاغوت الأمريكي والإجرام الصهيوني".

وأقام حزب الله، الأحد تجمعاً لأنصاره في الضاحية الجنوبية لبيروت، تعبيراً عن "الولاء للقائد الأعظم ونصرة الجمهورية الإسلامية"، ودعا أنصاره لتلاوة القرآن الكريم وإقامة مجالس عزاء في المساجد والحسينيات.

وفي بيان لاحق، شدد الحزب على مواصلة مقاومته والثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية "قيادة وحكومة وحرساً ثورياً وجيشاً وشعباً، كما عهدناه في كل الاستحقاقات والملمات، حتى تحقيق النصر النهائي الكامل".

وشهدت الحدود الجنوبية للبنان الأحد، عبور صواريخ باتجاه إسرائيل، مصحوبة بدوي انفجارات وتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في محاولة لإسقاطها، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وفي ضوء التوتر المتصاعد، أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان إغلاق أبوابها الإثنين، بينما شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على أن "قرار الحرب والسلم هو حصراً في عهدة الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الدستورية".

