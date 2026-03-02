الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي .. يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي، خاصة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، للاطلاع على موعد صدور الكارت ومكان استلامه، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد.

وتوفر الدولة أكثر من وسيلة رسمية للاستعلام عن حالة الطلب، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالكارت، سواء عبر الهاتف أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة، دون الحاجة إلى التوجه المباشر للمقار الحكومية إلا عند استلام البطاقة.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بعدة وسائل رسمية، تتيح متابعة الطلب بدقة وسرعة، وتشمل الآتية:

الاستعلام عبر الخط الساخن.

يمكن الاتصال على رقم 1444 واتباع التعليمات الصوتية المعلنة، ثم إدخال الرقم القومي، ليقوم ممثل خدمة العملاء بإبلاغ المتصل بموعد صدور الكارت ومكان استلامه.

الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، والضغط على خيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وإدخال الرقم القومي لمعرفة التفاصيل الخاصة بحالة الطلب.

الاستعلام من خلال منصة مصر الرقمية.

يمكن تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة، وإدخال البيانات المطلوبة لعرض حالة الطلب بشكل مباشر.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت الجهات المختصة الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفق نوع الإعاقة ومدى تأثيرها، وتشمل الآتية:

أصحاب الشلل الدماغي، ويصنفون ضمن فئة الإعاقة الحركية الدائمة.

المصابون بالشلل الرباعي أو النصفي، ويعدون من ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة.

ذوو الإعاقة الذهنية المزمنة، ضمن فئة الاضطرابات الذهنية.

متحدو الإعاقة السمعية أو البصرية، ممن يعانون من فقدان سمع أو بصر جزئي أو كلي.

مرضى ضمور العضلات ومتلازمة داون، ضمن فئة الأمراض المزمنة والإعاقات المتعددة.

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القزامة أو شلل الأطفال، وهي إعاقات جسدية تؤثر على الحركة.

الأشخاص فاقدو الأهلية، حيث يقدم عنهم الوصي القانوني المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2026

يتطلب التقديم لاستخراج الكارت تجهيز عدد من المستندات الأساسية، لضمان استكمال الطلب بشكل صحيح، وتشمل الآتية:

2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

أصل شهادة الميلاد للأبناء للاطلاع وصورة للتقديم.

التقرير الطبي المميكن موضحًا به نوع الإعاقة، مرفقًا بالأشعة والفحوصات المطلوبة.

قرار الوصاية إن وجد، وذلك في حالة فقد الأهلية.

كما يمكن متابعة الطلب بعد التقديم لمعرفة موعد استلام الكارت أو تحديث البيانات حال وجود أي ملاحظات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي

للاستعلام إلكترونيًا عن حالة الكارت، يتم اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.

النقر على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على كلمة استعلام لعرض حالة الكارت وموعد صدوره ومكان الاستلام.

كما يمكن تنفيذ الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكارت الخدمات المتكاملة عبر إدخال الاسم الرباعي داخل الخانة المخصصة، ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والنقر على زر استعلام عن الطلبات، والانتظار قليلًا حتى تظهر حالة الطلب وموعد استلام الكارت في حال كان جاهزًا.

أهمية كارت الخدمات المتكاملة للمستفيدين

يمثل كارت الخدمات المتكاملة أداة أساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات والمزايا المقررة لهم، حيث يعتمد عليه في الاستفادة من عدد من التيسيرات والإعفاءات التي تستهدف دعم هذه الفئات ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع.

وتأتي إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن الكارت ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يتيح للمستفيدين وأسرهم متابعة الطلبات دون مشقة، والحصول على المعلومات الدقيقة بشأن حالة الكارت وموعد استلامه بسهولة.