متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن الإمام الشافعي أخبرنا بأن سجود السهو جزء من الصلاة فنصليها قبل التسليم.

وأضاف علي جمعة، في برنامج "اعرف دينك" على قناة "صدى البلد"، أننا لو نسينا أداء سجود السهو قبل التسليم فيجوز أداؤها بعد السلام، فهي جائزة قبل السلام وجائزة بعده.

وأشار إلى أن من نسي سجود السهو قبل السلام أو بعده، فليس عليه شئ وصلاته صحيحة وليست باطلة لأنه تركها نسيانا وليس متعمدا.

حُكم صلاة من نسي سجود السهو

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حالات السهو في الصلاة ليست على درجة واحدة، فبعضها يُعالج بسجود السهو، بينما هناك حالات أخرى لا يكفي فيها السجود وحده.

وبيّن أن من نسي ركعة كاملة في صلاته لا يُجبر هذا النقص بسجود السهو فقط، بل لا بد أن يأتي بالركعة التي فاتته ثم يسجد للسهو سواء قبل السلام أو بعده، أما إذا كان السهو في أمر مثل ترك التشهد الأوسط، فإن سجود السهو وحده يكفي دون الحاجة إلى زيادة ركعة.

وأكد أن من ترك سجود السهو ناسيًا، فصلاته تظل صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس فرضًا.