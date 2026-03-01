قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
أحمد موسى يحذر من تهديدات إيران: عمليات نوعية وجهاد خارج الحدود.. ومصر محمية بجيشها وقيادتها
فرص ضائعة بالجملة.. شوط أول سلبي بين بيراميدز والزمالك بالدوري
الرئيس السيسي: ندرس كل الاحتمالات المختلفة ونأمل أن تنتهي الأزمة سريعا
أحمد موسى يشيد بحكمة الرئيس السيسي: حمى مصر على مدار 14 عامًا رغم التحديات الإقليمية
أحمد موسى: لإيران أذرع وعناصر حول العالم وتداعيات أي ضربة لن يمكن السيطرة عليها
ديني

متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ علي جمعة يجيب

سجود السهو
سجود السهو
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن الإمام الشافعي أخبرنا بأن سجود السهو جزء من الصلاة فنصليها قبل التسليم.

وأضاف علي جمعة، في برنامج "اعرف دينك" على قناة "صدى البلد"، أننا لو نسينا أداء سجود السهو قبل التسليم فيجوز أداؤها بعد السلام، فهي جائزة قبل السلام وجائزة بعده.

وأشار إلى أن من نسي سجود السهو قبل السلام أو بعده، فليس عليه شئ وصلاته صحيحة وليست باطلة لأنه تركها نسيانا وليس متعمدا.

حُكم صلاة من نسي سجود السهو

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حالات السهو في الصلاة ليست على درجة واحدة، فبعضها يُعالج بسجود السهو، بينما هناك حالات أخرى لا يكفي فيها السجود وحده.

وبيّن أن من نسي ركعة كاملة في صلاته لا يُجبر هذا النقص بسجود السهو فقط، بل لا بد أن يأتي بالركعة التي فاتته ثم يسجد للسهو سواء قبل السلام أو بعده، أما إذا كان السهو في أمر مثل ترك التشهد الأوسط، فإن سجود السهو وحده يكفي دون الحاجة إلى زيادة ركعة.

وأكد أن من ترك سجود السهو ناسيًا، فصلاته تظل صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس فرضًا.

علي جمعة سجود السهو الإمام الشافعي الصلاة التسليم السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

