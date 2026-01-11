قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغذية يحتاجها كبار السن لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام والعضلات | فيديو
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها
لا تنساقوا وراء الشائعات|«العامة للعاملين بالبترول»: الكيان النقابي «خط أحمر».. وسنواجه حملات التشويه
مسئول كبير: واشنطن تدرس رفع العقوبات عن فنزويلا قريبًا لتسهيل بيع النفط
«النبراوي» يُعلن طرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين خلال 3 أشهر
صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد
ترويض الأفيال.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا على طريقته
بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
رباعية الدفع .. سكودا تكشف النقاب عن كودياك RS الرياضية
حُكم صلاة من نسي سجود السهو ومتى يكون واجبًا؟ .. الموقف الشرعي
جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حُكم صلاة من نسي سجود السهو ومتى يكون واجبًا؟ .. الموقف الشرعي

أحكام سجود السهو
أحكام سجود السهو
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حالات السهو في الصلاة ليست على درجة واحدة، فبعضها يُعالج بسجود السهو، بينما هناك حالات أخرى لا يكفي فيها السجود وحده. 

وبيّن أن من نسي ركعة كاملة في صلاته لا يُجبر هذا النقص بسجود السهو فقط، بل لا بد أن يأتي بالركعة التي فاتته ثم يسجد للسهو سواء قبل السلام أو بعده، أما إذا كان السهو في أمر مثل ترك التشهد الأوسط، فإن سجود السهو وحده يكفي دون الحاجة إلى زيادة ركعة. 

وأكد أن من ترك سجود السهو ناسيًا، فصلاته تظل صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس فرضًا.

وفي السياق نفسه، تحدث الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، موضحًا أن الفقهاء قسّموا السهو في الصلاة إلى ترك ركن من أركانها، وهذا لا يُجبر بسجود السهو، بل يجب إتيان هذا الركن، وبين نسيان سنة من سنن الصلاة مثل التشهد الأوسط، حيث يُشرع حينها سجود السهو في نهاية الصلاة.

 كما أشار إلى أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات، فعليه أن يبني على الأقل، فإذا تردد هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، اعتبرها ثلاثًا وأتى بالرابعة.

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن سجود السهو سنة وليس واجبًا، وأن من نسيه فصلاته صحيحة ولا تبطل، موضحًا أن هذا السجود شُرع لجبر النقص في الصلاة، ومن تركه أو ترك إحدى سجدتيه فلا إثم عليه.

 أما ما يُقال في سجود السهو، فقد ذكر أن بعض العلماء استحبوا قول: «سبحان من لا ينام ولا يسهو» إذا كان السهو بغير تعمد، لكن الأفضل هو الالتزام بالتسبيح المعروف: «سبحان ربي الأعلى».

متى يكون سجود السهو واجبا 

وفي الإطار ذاته، بيّن الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فارقًا واضحًا بين أركان الصلاة وسننها وهيئاتها، مشددًا على أن ترك الركن لا يُجبر بسجود السهو وحده، بل يجب الإتيان به ثم استكمال الصلاة على الوجه الصحيح. 

وخلال لقاء تلفزيوني  أوضح أنه إذا نسي المصلي سجدة، فعليه أن يأتي بها فور تذكره ثم يُكمل صلاته، ولا يكتفي بسجود السهو، أما إذا لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركعة التالية، فتُحسب الركعة التي ترك فيها السجدة كأنها لم تكن، ويُبنى على ما تذكّره.

وأشار إلى أن الركن لا يُعوّض بالسجود، بخلاف السنن، مثل التشهد الأوسط، فإذا نسيه المصلي واستقام قائمًا للركعة الثالثة، فلا يعود للجلوس، لأنه انتقل إلى ركن ولا يرجع من ركن لأجل سنة. 

كما أوضح أن بعض الأمور تُعد من هيئات الصلاة، مثل رفع اليدين أو قول «سبحان ربي العظيم»، وهذه لا تؤثر في صحة الصلاة، ولا يُشرع بسببها سجود سهو، مؤكدًا أن الصلاة صحيحة حتى لو ترك المصلي بعض هذه الهيئات ولا يلزمه عنها شيء.

سجود السهو التشهد الأوسط السهو في الصلاة متى يكون سجود السهو واجبا أحكام سجود السهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

الشاب المتوفى

رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف

مباراة المغرب ونيجيريا

موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد