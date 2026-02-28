البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية



أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الاتفاق المحتمل سيكون أفضل وأن إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين.

وقال وزير الخارجية العماني لسي بي إس: متفائل أن المفتشين الأمريكيين سيكون بمقدورهم الوصول إلى المنشآت النووية.

وأضاف وزير الخارجية العماني : سيكون بمقدور المفتشين الدوليين دخول منشآت إيران النووية عند التوصل لاتفاق.

وتابع وزير الخارجية العماني : لا تزال هناك تفاصيل ينبغي العمل عليها من أجل التوصل لاتفاق شامل.

وزاد وزير الخارجية العماني: آمل أن يحول ما تحقق من تقدم دون شن ضربات أمريكية

وأمضى الوزير العماني : شرحت لنائب الرئيس الأمريكي الوضع باعتبارنا وسيطا مستقلا في المفاوضات.

وواصل وزير الخارجية العماني حديثه قائلا : ستجري مباحثات تقنية الاثنين بفيينا ونعمل على إجراء جولة مفاوضات في غضون أسبوع.

وختم وزير الخارجية العماني : آمل ألا تشن إسرائيل هجوما على إيران ولا نريد أن يتكرر ما حدث العام الماضي.