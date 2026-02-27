بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

تصدر اسم مي عز الدين منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن زوجها، أحمد تيمور، عبر "إنستجرام" عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة، وهو ما تسبب في موجة من التساؤلات حول حالتها الصحية.



ماذا قال زوج مي عز الدين؟

فاجأ أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين، جمهورها بإعلانه عن خضوعها لجراحة دقيقة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة منذ أسبوع.

وقال أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، إنها تعرضت لوعكة صحية استدعت تدخلاً جراحيًا، مساء أمس الخميس.



مي عز الدين تخضع لجراحة عاجلة

وأوضح أحمد تيمور عبر خاصية «ستوري» على موقع «انستجرام»، أن مي عز الدين مرت بوعكة صحية قبل شهر رمضان دخلت على إثرها إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل أن تخضع لعملية جراحية.

وأضاف: «مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، دخلت المستشفى بقالها أسبوع، وأجرت جراحة النهاردة من كام ساعة وفي العناية المركزة حاليًا، دعواتكم لها بالشفاء العاجل».

تطورات الحالة الصحية لمي عز الدين

أكد مصدر مُقرب من الفنانة مي عز الدين، عن آخر تطورات حالتها الصحية قائلًا: مي خضعت لعملية جراحية أمس، وحالتها الآن مستقرة وتتحسن بشكل جيد.



وأضاف انها منذ البداية فضلت عدم إثارة قلق جمهورها أو تداول الأمر قبل الاطمئنان على حالتها الصحية، لذلك تم الإعلان عن العملية بعد خروجها منها والاطمئنان التام.

وتسبب الخبر المفاجئ في آلاف التعليقات التي تلقتها مي عز الدين في وقت قليل، وعبر عدد كبير من زملائها النجوم في مصر والوطن العربي عن قلقهم، وانهالت الاتصالات للاطمئنان عليها.



مي عز الدين تعتذر عن مشاركتها في رمضان 2026 بسبب الزواج

أعلنت الفنانة مي عز الدين، اعتذارها عن المشاركة في الموسم الدرامي لمسلسلات رمضان 2026 من خلال مسلسل «قبل وبعد»، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنة عن خروجها من السباق الرمضاني، قائلة: «رأيت أنا والقائمون على العمل تأجيل المسلسل لإنتاجه وإخراجه وتأليفه بشكل يليق بالمشاهد، ومنحه الوقت الكافي للتحضير وتقديم عمل جيد»، موضحة أن الهدف من ذلك الأمر تقديم عمل يليق بالجمهور.

يشارك في مسلسل «قبل وبعد» لـ مي عز الدين، عدد كبير من النجوم، أبرزهم: الفنانة ريم البارودي لتعيد التعاون بينهم بعد سنوات من عرض مسلسل «دلع البنات»، بالإضافة إلى الفنان عماد زيادة، والفنان هاني عادل، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج مرقس عادل.

آخر أعمال وظهور مي عز الدين

كان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مسلسل قلبي ومفتاحه الذي شاركت به في الماراثون الرمضاني 2026.

وشارك في بطولة مسلسل «قلبي ومفتاحه» بجانب مي عز الدين عدد من الفنانين أبرزهم: آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

وكان آخر ظهور لمي عز الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صور نشرتها برفقة زوجها، احتفالًا بعيد ميلاده، ووجهت له رسالة مؤثرة أعربت فيها عن امتنانها لوجوده إلى جانبها، واصفةً إياه بأنه سندها وعوضها.