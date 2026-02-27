الراجل مات.. القبض على قائد سيارة نقل صدم شخصا بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بوقوع إصطدام قائد سيارة نقل بشخص بأحد الطرق بدائرة القسم ولاذ بالفرار.

وبالفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة "نقل" نتج عنها إصابته التى أودت بحياته ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "نقل" سارية التراخيص وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة بنى سويف) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وهروبه خشية تعرضه للمسائله القانونية.

وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.