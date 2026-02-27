قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
رياضة

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
القسم الرياضي

أثارت أنباء إنتقال أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي إلي صفوف الزمالك لمدة 4 مواسم ضجة كبيرة.

وشهدت الساعات الماضية تأكيدات حول تعاقد نادي الزمالك مع أحمد عبدالقادر رغم أزمة إيقاف القيد.

ورغم الأنباء التى خرجت مؤخرا نفي نادي الزمالك إجراء أي مفاوضات مع اللاعب فيما شددت مصادر مقربة من اللاعب أن أي عرض تم تأجيله حتي نهاية الموسم.  

التوقيع 4 مواسم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تطورات جديدة في ملف انتقال أحمد عبد القادر لنادي الزمالك، مؤكدًا إتمام الصفقة رسميًا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "العربية سبورت .. أحمد عبد القادر وقع على عقود إنضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، في جلسة جمعت وكيله مع عمرو الجنايني وبرعاية ودعم الأستاذ ممدوح عباس الذي تكفل بطلبات اللاعب المادية طول مدة عقده مع الأبيض.

عرض مؤجل

كشف مصدر مقرب من أحمد عبدالقادر حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك 4 مواسم.

وقال المصدر أن أحمد عبدالقادر لا يفكر في أي عروض أو مفاوضات في الوقت الراهن وأن تركيزه مع فريق الكرمة العراقي.

أشار إلي أن اللاعب قرر تأجيل أي عروض للتعاقد معه في إشارة إلي الأنباء التى تواترت حول إنتقاله إلي صفوف نادي الزمالك وحسم مستقبله إلى نهاية الموسم.

رد الزمالك

ونفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك ما تردد بشأن التعاقد مع أحمد عبد القادر.

شددت المصادر علي أنه لم يحدث أي تواصل مع أحمد عبدالقادر ولم يتم التعاقد مع اللاعب بأي شكل من الأشكال.

وأضافت المصادر أن إدارة نادي الزمالك تدرس التفاوض مع العديد من اللاعبين تحسبا لفك أزمة القيد في قادم الأيام.

ولفتت المصادر إلي أن أزمة القيد تمثل تحديًا كبيرًا لنادي الزمالك في هذه المرحلة نظرًا لوجود 11 قضية تم الحكم فيها ضد النادي مما يؤثر على قدرته في إبرام صفقات جديدة في الوقت الراهن.

وانتقل أحمد عبد القادر إلى صفوف الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من النادي الأهلي حيث وقع عقدًا يمتد لموسم ونصف.

