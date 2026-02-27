قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
حوادث

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي

السيارة عقب الحادث
ندى سويفى

تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة في دهس مهندس زراعي عدد من المواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل في مدينة كرداسة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما استعلمت عن حالة المصابين بعد دهسهم ونقلهم إلى المستشفى لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وتحريز كافة مقاطع الفيديو التي رصدت الحادث لفحص محتواها، كما باشرت التحقيق مع المتهم لبيان حقيقة الواقعة.

وتصدر مهندس زراعي فجر اليوم الجمعة تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب قيامه بدهس عدد من الأشخاص بسيارة تحمل علم إسرائيل في مدينة كرداسة.

وذكر بعض الأهالي في تعليقاتهم على مقاطع الفيديو المتداولة أن المتهم من قرية كومبرة وكان مخمورا فيما ذكر آخرون أنه شخص حسن الخلق لكنه يكر بأزمة نفسية كبيرة ربما تكون دفعته لذلك التصرف.

ومن جانبها تجمع الأجهزة الأمنية بالجيزة معلوماتها وتحرياتها للوقوف على الحقيقة الكاملة للواقعة.

وانهال أهالي كرداسة بالضرب على قائد السيارة التي تحمل العلم الاسرائيلي بعد دهس عدد من المواطنين وهشم سيارات أخرى.

وأحاط الأهالي بقائد السيارة وسحبوه من داخلها بعدما حاصروه وأجبروه على التوقف عقب حالة التلفيات والسرعة الجنونية التي كان يهشم بها السيارات المتوقفة في الشارع وواجهات المحلات.

وتعرض قائد السيارة للضرب المبرح وسالت دماءه على وجهه وسط صرخات الأهالي حيث قال أحدهم: "موتوه" فقاموا بسحله وضربه حتى انقذته قوات الشرطة من بين أيديهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات دهس شاب يقود سيارة تحمل علم إسرائيل عدد من الأشخاص وإصابتهم بمدينة كرداسة وتحطيم سيارات أخرى اثناء محاولته الهرب.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يقود سيارة جيب شيروكي تحمل على زجاج النافذتين الخلفيتين علم إسرائيل ويصطدم بعدة سيارات وسط مطاردة أهالي الشارع السياحي بكرداسة له.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو فتحركت على الفور قوات الأمن بالتزامن مع إبلاغ أهالي المنطقة مركز شرطة كرداسة بوقوع حادث دهس، تبين من الفحص قيام سائق سيارة جيب شيروكي بمحاولة الهرب عقب مشاهدة الاهالي يقتربون من سيارته التي تحمل علم اسرائيل واثناء هروبه دهس عدد من الاشخاص ما اسفر عن إصابتهم بسحجات وكدمات وجروح طفيفة كما اصطدم بسيارات أخرى و توك توك.

ألقى رجال مباحث كرداسة القبض على المتهم وتبين من الفحص المبدئي أنه مهندس زراع توجه لأحد فروع شركات الاتصالات فاعترض صاحب محل ملابس على ركن سيارته أمام المحل وعندما تدخل الأهالي لفض الخلاف فوجئوا بالسيارة تحمل ستيكر علم اسرائيل فقاموا بملاحقة قائدها ليفر هاربا مصطدما بمن حاول اعتراض طريقه وهشم سيارات أخرى.

تباشر مباحث الجيزة التحقيق مع المتهم حيث يجرى مناقشته حول ملابسات الواقعة وما اذا كان مخمورا من عدمه وسبب حمل السيارة  لهذا الاستيكر

سيارة العلم الاسرائيلي دهس كرداسة مدينة كرداسة تفريغ كاميرات المراقبة

