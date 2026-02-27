قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

النادي الأهلي وبيراميدز
النادي الأهلي وبيراميدز
وجهت المحكمة الرياضية الدولية كاس صدمة قوية إلي نادي بيراميدز حول قضية سحب لقب بطولة الدوري الممتاز من النادي الأهلي.

وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية كاس قرارا بعدم النظر في شكوي نادي بيراميدز لسحب لقب الدوري من النادي الأهلي عن نسخة الموسم الماضي حتى 18 مارس المقبل.

وذكرت المحكمة الرياضية الدولية كاس أن قضية بيراميدز لسحب لقب الدوري المصري من النادي الأهلي ليست منظورة في الفترة الجارية وبعيدة عن المناقشة حاليا حتى يوم 18 مارس المقبل.

كان الإعلامي أحمد شوبير كشف أن جلسة المحكمة الرياضية ستُعقد يوم 3 مارس، وليس يوم 5 مارس كما كان متداولًا في وقت سابق، مؤكدًا أهمية هذا التعديل في الموعد نظرًا لتأثيره على مسار القضية.

وأوضح شوبير، عبر قناته على يوتيوب، أن هناك تباينًا واضحًا في المواقف داخل الناديين. ففي الأهلي تسود حالة من التفاؤل الكبير، حيث يؤكد المسؤولون أن موقفهم القانوني قوي للغاية، ويثقون بنسبة كبيرة في صدور الحكم لصالحهم، مشددين على عدم وجود أي شكوك بشأن أحقية النادي باللقب.

في المقابل، يسود بيراميدز حالة من الترقب الحذر، خاصة بعد خروج اتحاد الكرة ورابطة الأندية من دائرة النزاع، لتصبح القضية بين ممثلين عن الأهلي وبيراميدز إلى جانب المحكم المحايد. ويرى مسؤولو بيراميدز أن هذا التطور يجعل فرص الطرفين متساوية، بنسبة 50% لكل منهما.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي يتوقع صدور الحكم لصالحه دون تأجيل، بينما لا يستبعد بيراميدز إمكانية تأجيل القرار لمدة شهر إضافي، في ظل تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين وحاجة المحكمة إلى مزيد من الدراسة.

واختتم بالتأكيد على أن الموعد المحدد للجلسة هو 3 مارس، مشددًا على أن الأجواء داخل الأهلي يغلب عليها الاطمئنان، في حين يتعامل بيراميدز مع الموقف بتفاؤل مشوب بالحذر، مع التأكيد على أن الكلمة النهائية ستظل بيد المحكمة الرياضية.

