بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
أزمة صرف مستحقات القصب.. ركابي يطالب الحكومة بإنقاذ المزارعين قبل تفاقم الموقف
التهام كوني يهز علم الفلك.. رصد أول تمزق كامل لقزم أبيض | إيه الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لموقعة زد في قمة الدوري

عبدالله هشام

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم تدريباته الجماعية على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم صدارة مسابقة الدوري.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل لانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهتين سجل مهاجموه 30 هدفًا واستبقلت شباكة 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 لقاءً، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراتين، سجل 29 هدفًا وعليه 13 هدفًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

تنظيم النوم

إزاي تنظم نومك في رمضان.. استشاري يجيب

فول بالجبنة والسلطة

هنتسحر ايه النهاردة؟.. عجة الطعمية وفول بالجبنة والسلطة

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

