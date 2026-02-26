الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لموقعة زد في قمة الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم تدريباته الجماعية على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم صدارة مسابقة الدوري.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل لانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهتين سجل مهاجموه 30 هدفًا واستبقلت شباكة 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 لقاءً، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراتين، سجل 29 هدفًا وعليه 13 هدفًا.