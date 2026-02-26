بشرى: “لا أعارض الزواج العرفي.. "اتجوزت 3 مرات ولا أمانع في الرابعة”

أكدت الفنانة بشرى أنها لا تعارض فكرة الزواج العرفي، مشيرة إلى أن الزواج في أساسه كان عرفيًا قبل أن تُفرض الأطر القانونية الحديثة. وأوضحت أنها لا تشعر حالياً بأنها مضطرة للجوء إلى الزواج العرفي.

وقالت بشرى في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار" على قناة النهار، إنها تزوجت ثلاث مرات من قبل، ولا تمانع في الارتباط مرة أخرى. وأشارت إلى أنها تلقت عروض زواج بعد تجربتها الثالثة، ولكنها لم تجد الظروف مناسبة، ففضلت أن تبقى علاقاتها في إطار الصداقة.

كما أوضحت بشرى أن الزواج يقوم في جوهره على الإشهار، مؤكدة أن الزواج العرفي الشرعي يحقق هذا الإشهار، وأن مسألة "الورقة" الموقعة هي شأن شخصي بين الزوجين وأسرهما، ولا يجب أن تكون موضوع تدخل من الآخرين.

وأكدت بشرى أنها تحترم اختيارات الآخرين في حياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن هناك سيدات قد يضطررن للزواج العرفي لأسباب خاصة أو من أجل أبنائهن، وتمنت ألا تضطر هي نفسها لهذا الخيار.