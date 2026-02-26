من داخل الجيم.. أفشة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك نجم الأهلي اللاعب محمد مجدي أفشة، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

الأهلي

وظهر أفشة في الصورة رفقة الكابتن محمود حمدي من داخل الجيم أثناء مرانه اليومي.

ويستأنف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريب أمس بعد مواجهة مميزة مع فريق الشباب بالنادي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية مساء الثلاثاء، مع فريق الشباب مواليد 2005، في إطار الاستعداد لمباراة زد، التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة بالدوري الممتاز.

واكتفى عدد من اللاعبين بخوض تدريبات استشفائية في الجيم، بعد المشاركة في مباراة سموحة الأثنين ببطولة الدوري، بينما شارك بقية اللاعبين في المباراة الودية أمام فريق الشباب.

استعدادات الأهلي للقاء زد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزا صعبا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب، كما يسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.