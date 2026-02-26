رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا

أ ش أ

أشاد الدكتور " فالتر روزنكرانز" رئيس البرلمان الفيدرالي للنمسا ، بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار وخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك استقبال روزنكرانز ، للسفير محمد نصر سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا،

وأعرب رئيس البرلمان النمساوي عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشدداً على الأولوية التي تعطيها النمسا لتطوير شراكتها الثنائية مع مصر باعتبارها ركيزة للسلام والاستقرار إقليميا ودولياً.

ومن جانبه .. نقل السفير نصر تحيات المستشار رئيس مجلس النواب إلى نظيره النمساوي، منوهاً بأهمية الدور المنوط بالعلاقات البرلمانية من أجل دفع التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني عبر تفعيل دور مجموعة الصداقة البرلمانية النمساوية، إلى جانب فرص التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستقدام الأيدي العاملة المصرية المؤهلة، والتعاون الثقافي والأكاديمي والعلمي والسياحي وتوفير مزيد من المنح الدراسية للباحثين والطلبة المصريين في الجامعات النمساوية.