قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو
مجدي مرشد: لا نحتاج لتعديل الدستور قبل انتخابات المحليات.. والرئيس لامس احتياج الشارع.. فيديو
برشلونة تضاعف الضريبة لمكافحة السياحة المفرطة
المنوفية: حظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي غير المرخصة وتغريم المخالفين
الزراعة الأمريكية تطرح مقرها الرئيسي في واشنطن للبيع لتقليل التكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لأول مرة تفاصيل حياتها الشخصية وبداية قصة حبها وزواجها منه، في حوار صريح أجرته مع  الإعلامي مصعب العباسي.

بداية التعارف

أوضحت سحر الإبراشي أن التعارف بينهما جاء بمحض الصدفة خلال لقاء جمعهما في حضور أصدقاء مشتركين، مشيرة إلى أن الانطباع الأول لم يكن إعجابًا متبادلًا، لكنه تطور تدريجيًا مع تكرار اللقاءات.

 وأضافت أن التفاهم المشترك بينهما كان أساسًا لنشوء الإعجاب، والذي تحول لاحقًا إلى حب حقيقي أدى إلى الزواج.

أكدت أرملة الإبراشي أن الحب بينهما كان قائمًا أيضًا على شغفهما المشترك بالقراءة، حيث كانت تحب القراءة بشدة، وكان وائل يشاركها هذا الاهتمام نفسه. وأضافت أن النقاشات حول الكتب والأدب شكلت جسور التواصل بينهما، وساهمت في تعميق العلاقة وبناء أساس متين للزواج.

مكالمة منتصف الليل.. بداية قصة الحب

روت سحر الإبراشي تفاصيل أول مكالمة هاتفية جمعتها بوائل الإبراشي، والتي جاءت يوم 6 يناير، وهو يوم ميلادها. 

وقالت إنها فوجئت باتصال منه في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ليكون أول من يهنئها بعيد ميلادها. 

وأضافت أن وائل أكد لها حينها أنه حرص على أن يكون أول المهنئين، لتبدأ من تلك اللحظة قصة الحب التي انتهت بزواج سعيد دام حتى وفاته.

اختتمت سحر الإبراشي حوارها بالتأكيد على أن الحب بينهما لم يكن مجرد إعجاب عابر، بل كان مبنيًا على الاحترام والتفاهم والمشاركة في الاهتمامات، لتظل ذكريات بدايات الحب والمكالمات الليلية محفورة في قلبها حتى اليوم.

سحر الإبراشي وائل الإبراشي الإبراشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

مودي ونتنياهو

توقيع 16 اتفاقية تعاون مشترك بين الهند وإسرائيل

جانب من عملية التبادل

سوريا.. نقل 61 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء إلى حاجز المتونة

بالصور

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد