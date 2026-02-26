مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لأول مرة تفاصيل حياتها الشخصية وبداية قصة حبها وزواجها منه، في حوار صريح أجرته مع الإعلامي مصعب العباسي.

بداية التعارف

أوضحت سحر الإبراشي أن التعارف بينهما جاء بمحض الصدفة خلال لقاء جمعهما في حضور أصدقاء مشتركين، مشيرة إلى أن الانطباع الأول لم يكن إعجابًا متبادلًا، لكنه تطور تدريجيًا مع تكرار اللقاءات.

وأضافت أن التفاهم المشترك بينهما كان أساسًا لنشوء الإعجاب، والذي تحول لاحقًا إلى حب حقيقي أدى إلى الزواج.

أكدت أرملة الإبراشي أن الحب بينهما كان قائمًا أيضًا على شغفهما المشترك بالقراءة، حيث كانت تحب القراءة بشدة، وكان وائل يشاركها هذا الاهتمام نفسه. وأضافت أن النقاشات حول الكتب والأدب شكلت جسور التواصل بينهما، وساهمت في تعميق العلاقة وبناء أساس متين للزواج.

مكالمة منتصف الليل.. بداية قصة الحب

روت سحر الإبراشي تفاصيل أول مكالمة هاتفية جمعتها بوائل الإبراشي، والتي جاءت يوم 6 يناير، وهو يوم ميلادها.

وقالت إنها فوجئت باتصال منه في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ليكون أول من يهنئها بعيد ميلادها.

وأضافت أن وائل أكد لها حينها أنه حرص على أن يكون أول المهنئين، لتبدأ من تلك اللحظة قصة الحب التي انتهت بزواج سعيد دام حتى وفاته.

اختتمت سحر الإبراشي حوارها بالتأكيد على أن الحب بينهما لم يكن مجرد إعجاب عابر، بل كان مبنيًا على الاحترام والتفاهم والمشاركة في الاهتمامات، لتظل ذكريات بدايات الحب والمكالمات الليلية محفورة في قلبها حتى اليوم.