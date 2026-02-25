سلاح أبيض.. أرملة الإبراشي تروي تفاصيل محاولة اغتيالها للمرة الثانية

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنه بعد رحيل زوجها شاهدت أشياء لم ترها من قبل في حياتها.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل، خلال حوارها في برنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها لم تتخيل أن تأتي إليها فتاة وتحاول قتلها، بعد واقعة الإخواني الذي حاول اغتيالها داخل الفيلا.

وأشارت إلى أن فتاة جاءت إلى منزلها بعد رحيل زوجها وادعت أمورًا غير صحيحة عن وائل، وبعد القبض عليها قالت إنها كانت تريد الانتقام من زوجة وائل ونجلته.

سلاحًا أبيض

ولفتت إلى أن هذه الفتاة كانت تحمل سلاحًا أبيض، وكانت تنوي قتلها، وأنها بعد القبض عليها وحبسها تنازلت عن القضية.

وفي وقت سابق من الحلقة أكدت أن وضع زوجها وضعه في الكثير من الصراعات، وكان هناك عداء مع تيارات الإسلام السياسي.

محاولة اغتيال

وأضافت أنها تعرضت لمحاولة اغتيال، على الرغم من أنها ليست لها علاقة بالإعلام أو بالسوشيال ميديا.

ولفتت إلى أن محاولة الاغتيال الأولى بدأت عندما أبلغها عامل حراسة الجنينة الخاصة بهم بوجود محضر يدعي أنه من المحكمة بخصوص قضية، ففتحت باب الفيلا لمعرفة التفاصيل، وأخذت إثبات شخصية من هذا الشخص، وتبين أن الشخص معه كارنيه لكن بعد ذلك اكتشفت أنه مزور.

وتابعت: "على الفور اتصلت بزوجي وائل الإبراشي، وطلب مني عدم استلام شيء منه، وأن يتجه هذا الشخص إلى مكتبه بالدقي".

وأضافت أن هذا الشخص كان يحمل شنطة سوداء، وكانت ملامحه غريبة، وكان الحوار معه بحضور حارس الجنينة، وبعد أن تحرك هذا الشخص، كشف لها الحارس أن هذا الشخص كان معه شخص آخر في سيارة يتجول حول الفيلا، ووقف أمام الفيلا وقال إنه محضر ويريد تسليم أمر خاص بقضية.

سلاح ناري كاتم للصوت

وأشارت إلى أنه بعد ذلك الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على هذا الشخص ومن كان معه، وتبين أنه تابع لقيادات الإخوان في الإسكندرية، وأن السيارة كانت مسروقة، وأن المتهم في القضية كان معه سلاح ناري كاتم للصوت، بعد هذا الموقف وضعت الأجهزة الأمنية حراسة ثابتة على الفيلا.



