هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
متى يسقط الحبس عن مرتكبي جرائم الإنترنت؟.. القانون يجيب
توك شو

أرملة الإعلامي وائل الإبراشي ترد على شائعات خاصة بالراحل

اخبار توك شو

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أن زوجها الراحل لم يفرض عليها عدم الظهور، لكنها بطبيعتها لا تحب الظهور أو الخروج من المنزل، وأن حياتها تتركز في القراءة ومشاهدة التلفزيون.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل، خلال حوارها في برنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن البعض كان يردد أن وائل هو من كان يفرض عليها عدم الظهور، مؤكدة أن هذا غير صحيح.

ولفتت إلى أن زوجها توفي منذ 4 سنوات، وأنها طوال تلك السنوات لم تظهر إعلاميًا ولم تحضر أي مناسبات.

الشائعات التي ترددت

 

وأوضحت أن من بين الشائعات التي ترددت قبل وفاته أنها كانت بعيدة عنه لأكثر من عام، مؤكدة أن ذلك غير صحيح، وأنها قبل مرض وائل كانت في إجازة وسافرت، وكان من المفترض أن ينضم إليهم، لكنه شعر بالتعب، وبعدها عاد إليها.

الناس يتطلع فضلاتها النفسية في التعليقات على الآخرين

 

وأشارت إلى أنها ترد على الشائعات بعبارة للكاتب إبراهيم عيسى قائلة: «الناس يتطلع فضلاتها النفسية في التعليقات على الآخرين». 

الشائعات وائل الإبراشي سحر الإبراشي الإعلامي وائل الإبراشي

