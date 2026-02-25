أرملة الإعلامي وائل الإبراشي ترد على شائعات خاصة بالراحل

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أن زوجها الراحل لم يفرض عليها عدم الظهور، لكنها بطبيعتها لا تحب الظهور أو الخروج من المنزل، وأن حياتها تتركز في القراءة ومشاهدة التلفزيون.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل، خلال حوارها في برنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن البعض كان يردد أن وائل هو من كان يفرض عليها عدم الظهور، مؤكدة أن هذا غير صحيح.

ولفتت إلى أن زوجها توفي منذ 4 سنوات، وأنها طوال تلك السنوات لم تظهر إعلاميًا ولم تحضر أي مناسبات.

الشائعات التي ترددت

وأوضحت أن من بين الشائعات التي ترددت قبل وفاته أنها كانت بعيدة عنه لأكثر من عام، مؤكدة أن ذلك غير صحيح، وأنها قبل مرض وائل كانت في إجازة وسافرت، وكان من المفترض أن ينضم إليهم، لكنه شعر بالتعب، وبعدها عاد إليها.

الناس يتطلع فضلاتها النفسية في التعليقات على الآخرين

وأشارت إلى أنها ترد على الشائعات بعبارة للكاتب إبراهيم عيسى قائلة: «الناس يتطلع فضلاتها النفسية في التعليقات على الآخرين».