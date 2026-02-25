«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو

حلّ الفنان أحمد ماهر، ضيفًا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج "ورا الشمس" المذاع على قناة "الشمس".

وقال أحمد ماهر: "أنا مش بخيل لكن أنا مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل وبحب أكل لوحدي بعيد عن الناس".

وتابع أحمد ماهر : "الأكل عندي قيمة كبيرة ونعمة ربنا ميحرمناش منا وأنا أكيل وبعشق الأكل".

وأكمل أحمد ماهر : "أنا بحب اللحمة بجنون والملوخة والبامية والعكاوي والكوارع والفتة".

وعن مشواره المسرحي، قال أحمد ماهر : "أهل المسرح يعلمون ويقرون بما قدّمته للمسرح العربي وهناك وثائق في وزارة الثقافة تؤكد هذا".