روج أسود الحلقة 8.. إشعال حريق في منزل رانيا يوسف

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل روج أسود من بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفي.

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث، ومنها محاولة توريط رانيا يوسف في قضية مخدرات، بالإضافة الي اشغال حريق في منزلها.



ويتكون مسلسل روج أسود من 30 حلقة ويناقش مجموعة من الحكايات الدرامية المستوحاة من قصص حقيقية لنساء يواجهن أزمات صعبة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتشابك هذه الحكايات داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، حيث تنكشف قضايا لا تقتصر على الخيانة أو الانفصال فقط، بل تمتد إلى صراعات نفسية واجتماعية أعمق تترك أثرًا واضحًا في مصير كل شخصية.



يضم العمل كوكبة من النجوم، منهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، مي سليم، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن.