تكنولوجيا وسيارات

بـ1300 دولار.. سامسونج تطلق أسطورة هواتف أندرويد Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Galaxy S26 Ultra خلال فعالية Galaxy Unpacked، في خطوة تؤكد سعي الشركة لإعادة تعريف معايير الابتكار في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات Galaxy S26 Ultra

يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra، بشاشة قياس 6.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة +Quad HD تبلغ 3120 × 1440 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتقنية mDNIe التي تعزز دقة الألوان وحيويتها. 

كما تحظى الشاشة بطبقة حماية Corning Gorilla Armor 2 لمتانة أعلى، إضافة إلى ميزة Privacy Display التي تتيح إخفاء الشاشة أو التطبيقات أو الإشعارات لتعزيز الخصوصية.

ويعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy المصمم حصريا لأجهزة جالاكسي، مع دعم واسع لميزات الذكاء الاصطناعي مثل:

- Photo Assist لتحرير الصور عبر أوامر نصية.

- Now Nudge لتقديم اختصارات واقتراحات ذكية.

- ProScaler لتحسين وضوح الصور في الوقت الفعلي.

كما زودت سامسونج الهاتف بأكبر غرفة تبريد Vapor Chamber في تاريخ السلسلة، مع مواد حرارية محسنة TIM، ما يمنح أداء حراريا أفضل بنسبة 21% مقارنة بالجيل السابق.

Galaxy S26 Ultra

النظام والبرمجيات

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة One UI 8.5، ويضم ميزات مثل:

- Now Brief للتذكيرات المخصصة.

- Bixby للمساعدة الذكية.

- AI Finder للبحث السريع عن الحجوزات والملاحظات والمحتويات المختلفة مباشرة من الشاشة الرئيسية.

الكاميرا والتصوير

يحمل Galaxy S26 Ultra أقوى منظومة تصوير من سامسونج حتى الآن، تتضمن:

- كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

- كاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل.

- عدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

- عدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x ودعم تقريب Space Zoom حتى 100x بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي الهاتف بوضع Nightography المحسن بفتحات عدسة أوسع وتقنيات متقدمة لتقليل الضوضاء، ما يضمن صورا وفيديوهات واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة. 

كما يدعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية و8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع تركيز تلقائي بالليزر وفلاش LED.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجابكسل مع معالج إشارة صور مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين ألوان البشرة والتفاصيل، وتدعم تسجيل فيديو 4K بسرعة 60 إطارا في الثانية.

Galaxy S26 Ultra

البطارية والاتصال

يضم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 31 ساعة من تشغيل الفيديو، مع دعم تقنية Super Fast Charging 3.0 التي تمكن من شحن 75% خلال 30 دقيقة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 25 وات (Qi 2.2) والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.

وعلى صعيد الاتصال، يدعم الجهاز شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C، وشبكات 5G، وWi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وUWB، وNFC. 

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من Armor Aluminum مع حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 لمتانة فائقة، مع استمرار دعم قلم S Pen لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

Galaxy S26 Ultra

سعر Galaxy S26 Ultra

يبدأ سعر Galaxy S26 Ultra من 1299.99 دولارا لنسخة 256 جيجابايت، و1499.99 دولارا لنسخة 512 جيجابايت، ويصل إلى 1799.99 دولارا لنسخة 1 تيرابايت.

ويتوافر الهاتف بستة ألوان: بنفسجي كوبالت وأزرق سماوي وفضي ظلي وذهبي وردي وأبيض وأسود، مع فتح باب الطلب المسبق عبر الموقع الرسمي Samsung.

Galaxy S26 Ultra سعر Galaxy S26 Ultra مواصفات Galaxy S26 Ultra سامسونج Galaxy Unpacked

