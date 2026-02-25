بمواصفات ثورية.. آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة

من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن منتجات جديدة على مدار ثلاثة أيام الأسبوع المقبل. فقد ذكر تقرير من مارك جورمان من بلومبرج أن شركة آبل قد تقدم أجهزة جديدة خلال الأسبوع القادم .

قرب إطلاق آيفون 17e

أفادت مصادر بأنه سيتم الإعلان عن خمسة منتجات على الأقل خلال الأسبوع، بدءًا من الثاني من مارس، على الأرجح أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وقد تطلق شركة آبل جهاز ماك بوك بشاشة لمس مع ميزة Dynamic Island في وقت لاحق من هذا العام

تشير الشائعات السابقة إلى أنه من المتوقع قرب إطلاق آيفون 17eبالإضافة إلى طرازات جديدة من أجهزة iPad، وجهاز MacBook منخفض التكلفة الذي طال انتظاره. يُقال إن جهاز MacBook هذا سيأتي بشاشة مقاس 12 بوصة ومعالج من سلسلة Apple A، وهو المعالج المستخدم عادةً في أجهزة iPhone وiPad.

لم تُعلن آبل من جانبها بعد عن بثٍ مباشرٍ لحدثها المُقرر في 4 مارس، ما يُشير إلى أنه لن يكون إطلاقًا تقليديًا ومن المتوقع أن تُقيم العلامة التجارية فعالياتها في لندن ونيويورك وشنغهاي.

وجاء إطلاق منتج آبل الأخير دون ضجة كبيرة؛ فقد قدم الجيل الثاني إير تاج في بيان صحفي مرفق بـسوار جديد لساعة آبل وقد سبق للشركة أن جربت إطلاق منتجاتها على مدار عدة أيام. ففي أكتوبر 2024، شهدنا ثلاثة أيام من الإعلانات عن أجهزة ماك، بما في ذلك ترقيات معالج M4 لجهاز ماك بوك، آي ماك، ماك ميني، وماك بوك برو.