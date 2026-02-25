بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية البريطانية بأن لندن ستجري مزيداً من المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاقية نقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، والتي لاقت انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشمل هذه الجزر دييغو جارسيا، حيث تدير الدولتان قاعدة استراتيجية. أعلنت بريطانيا تعليق عملية التصديق على اتفاقية التنازل عن السيادة على أرخبيل تشاغوس، الذي يضم جزيرة دييغو غارسيا، حيث تشغل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قاعدة جوية استراتيجية، وفقًا لما صرح به مسؤول رفيع في وزارة الخارجية أمام البرلمان يوم الأربعاء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد وافق العام الماضي على اتفاقية لنقل سيادة جزر المحيط الهندي إلى موريشيوس، مع احتفاظ بريطانيا بالسيطرة على دييغو غارسيا بموجب عقد إيجار لمدة 99 عامًا يسمح للولايات المتحدة بتشغيل القاعدة.

وقد جدد ترامب انتقاده لتلك الاتفاقية الأسبوع الماضي، واصفًا ستارمر بأنه يرتكب "خطأً فادحًا".

وفي خطاب ألقاه يوم الأربعاء، قال هاميش فالكونر، المسؤول في وزارة الخارجية، أمام البرلمان إن عملية التصديق في البرلمان البريطاني قد علقت، وأن المحادثات جارية مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "لدينا إجراءات جارية في البرلمان بشأن المعاهدة. وسنعيد طرحها على البرلمان في الوقت المناسب. نحن نتوقف لإجراء مناقشات مع زملائنا الأمريكيين".