بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق علي فوز نادي الزمالك أمس علي زد في مباراة الدوري الممتاز.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" أبطاااال ..فوز صعب علي زد بس مستمتعين بالنضال الكروي للاعبين و الجمهور ..خلي بالك من تغيراتك يا معتمد ..بالذات من شيكو بانزا .اربكنا بصراحه خطر علينا اكتر من عليهم ..بس الاهم مبرروك فوز ثمين مهم و نستمر في الصداره .أبطال مقاتلين منافسين للنهايه...تحيا الزمالك



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري