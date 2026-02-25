صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض

حقق الزمالك فوزا مثيرا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق على فيسبوك: "أكتر حاجة مفرحني رغم الظروف والصعوبات وفشل البعض في النادي لكن الزمالك في حتة تانية مع جمهوره العظيم وافضل جمهور في الوطن العربي وافريقيا واقف وثابت وصامد وفاهم اني الزمالك هوه مصدر السعادة علشان كدة احنا مختلفين".

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .