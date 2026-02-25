فتح باب التقدّم لوظيفة قيادية مرموقة بهيئة ميناء دمياط 2026 | تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة لميناء دمياط، التابعة لـوزارة النقل، عن فتح باب الترشح لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الهندسة الميكانيكية، ضمن الوظائف التخصصية القيادية، في خطوة تستهدف دعم خطط التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والتشغيل داخل الميناء.

موقع الوظيفة ودورها الاستراتيجي

تُعد الوظيفة من المناصب القيادية بالإدارة المركزية للبنية الأساسية، حيث تقع على رأس الإدارة العامة لمشروعات الهندسة الميكانيكية. ويضطلع شاغلها بمسؤولية التخطيط والإشراف على تنفيذ المشروعات الميكانيكية، ومتابعة برامج الصيانة، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق مستهدفات الأداء وفق الاستراتيجية العامة للميناء.

أبرز الاختصاصات

تشمل مهام الوظيفة إعداد ومراجعة التقارير الدورية عن معدلات التنفيذ ورفعها للسلطة المختصة، والمشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية واعتماد الجوانب الفنية الخاصة بالإدارة.

كما يتولى المدير العام متابعة إعداد المواصفات الفنية والتصميمات الخاصة بالمعدات، والعمل على تطبيق أحدث النظم والتقنيات في مجال الهندسة الميكانيكية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.

المهارات والمؤهلات المطلوبة

تشترط الهيئة توافر قدرات قيادية متميزة، تشمل مهارات التخطيط والتنظيم وإدارة فرق العمل، إلى جانب الكفاءة في الاتصال والتفاوض واتخاذ القرار وحل المشكلات وإدارة الأزمات. كما يُشترط إجادة إدارة الوقت والتعامل الفعال مع ضغوط العمل.

ويُشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ شعبة ميكانيكا.

شروط الخبرة

يتطلب التقدم للوظيفة:

قضاء مدة لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة (الأول "أ") داخل الجهاز الإداري للدولة،

أو

أو خبرة إجمالية لا تقل عن 17 عامًا خارج الجهاز الإداري، بشرط توافقها مع طبيعة مهام الوظيفة.

كما يشترط اجتياز البرامج التدريبية المقررة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة

يتعين على المتقدم إعداد ملف متكامل يتضمن مقترحًا لتطوير الإدارة، يشمل رؤية واضحة لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وتحديد أهداف زمنية قابلة للقياس.

ويُرفق بالطلب:

بيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به المؤهل والخبرات والدورات والتقارير السنوية.

صورة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي.

صحيفة حالة جنائية حديثة.

عدد 6 صور شخصية.

إقرار ذمة مالية حديث.

شهادات الخبرة والدورات التدريبية.

إفادة بعدم توقيع جزاءات أو الإحالة لمحاكمة تأديبية.

صورة من آخر تقريري كفاية.

تحليل مخدرات من مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة.

كما يجب تقديم بيان بالمهارات الشخصية والقدرات القيادية، والمؤهلات الأعلى إن وجدت، ومستوى اللغات الأجنبية، ومهارات الحاسب الآلي، وأي خبرات سابقة بالمنظمات الإقليمية أو الدولية.

موعد وآلية التقديم

يبدأ تلقي الطلبات اعتبارًا من 25 فبراير 2026 ويستمر حتى 26 مارس 2026.

ويُقدم الطلب يدويًا باسم السيد اللواء بحري أ.ح رئيس مجلس الإدارة، على النموذج المعد بالإدارة المركزية للموارد البشرية في مقر الهيئة. وأكدت الهيئة عدم الالتفات إلى الطلبات غير المستوفاة، أو الواردة بعد انتهاء المهلة المحددة، أو المرسلة عبر البريد العادي أو الإلكتروني.