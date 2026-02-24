قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اضطرابات الغدة الدرقية.. 7 علامات خطيرة لا تتجاهلها

اضطرابات الغدة الدرقية.. الأعراض التي لا يجب تجاهلها
اضطرابات الغدة الدرقية.. الأعراض التي لا يجب تجاهلها
ولاء خنيزي

تعتبر الغدة الدرقية من أهم غدد الجسم، وتقع في مقدمة الرقبة، حيث تتحكم في تنظيم معدل الأيض ومستوى الطاقة، ووظائف القلب، ودرجة حرارة الجسم. ومع ذلك، فإن اضطراباتها شائعة جدًا، وغالبًا ما تتطور الأعراض بشكل تدريجي وغير واضح، ما يجعل اكتشاف المشكلة صعبًا إلا في مراحل متقدمة، وفقًا لموقع Prevention.

أمراض الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا

تنقسم اضطرابات الغدة الدرقية إلى نوعين رئيسيين:

1. قصور الغدة الدرقية

يحدث عندما تنتج الغدة كميات أقل من هرموناتها، ما يؤدي إلى تباطؤ العمليات الحيوية في الجسم.
الأعراض الشائعة تشمل:

  • إرهاق مستمر وشعور بالكسل
  • الشعور بالبرد الدائم
  • الإمساك المزمن
  • جفاف الجلد
  • زيادة الوزن دون سبب واضح
  • ترقق وتساقط الشعر
  • انتفاخ الوجه واحتباس السوائل
  • بطء معدل ضربات القلب

تُعد هذه العلامات عامة وقد تتشابه مع حالات صحية أخرى، لكن ظهورها مجتمعة أو استمرارها لفترات طويلة يستدعي استشارة الطبيب.

2. فرط نشاط الغدة الدرقية

ينتج عن زيادة إفراز هرمونات الغدة، مما يسرّع العمليات الحيوية في الجسم.
أعراض فرط النشاط تشمل:

  • خفقان القلب
  • ارتعاش اليدين أو الجسم
  • القلق والتوتر المستمر
  • الأرق
  • زيادة الشهية مع فقدان الوزن
  • فقدان وزن غير مبرر
  • كثرة التبرز
  • الشعور بالحرارة المستمرة

وفي بعض الحالات، قد يظهر تضخم الغدة الدرقية في الرقبة أو بروز العينين، كما يحدث في اضطرابات مناعية مثل داء جريفز.

متى تحتاج إلى زيارة الطبيب؟

ينصح بإجراء الفحص الطبي إذا:

  • ظهرت عدة أعراض معًا
  • استمرت الأعراض أو ازدادت شدتها
  • حدثت تغيرات مفاجئة في الوزن أو مستوى الطاقة أو معدل ضربات القلب
  • فحص الدم لقياس هرمونات الغدة الدرقية بسيط ومتوافر، ويساعد في التشخيص الدقيق ووضع خطة علاجية مناسبة تشمل الأدوية أو المتابعة الدورية.

أهمية التشخيص المبكر

يساعد الكشف المبكر على:

  • السيطرة على الأعراض قبل تفاقمها
  • منع المضاعفات الصحية المحتملة
  • تحسين التوازن الهرموني
  • الحفاظ على صحة الجسم ونمط الحياة الطبيعي
  • مراقبة التغيرات المستمرة في الجسم والاهتمام بأي إشارات غير معتادة خطوة أساسية للحفاظ على صحة الغدة الدرقية وجودة الحياة اليومية.
الغدة الدرقية اضطرابات الغدة الدرقية قصور الغدة الدرقية أمراض الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ترشيحاتنا

إياد نصار

إياد نصار يكشف أصعب مشاهده في صحاب الأرض.. دخلت في نوبة بكاء

صبري فواز

ألماظ حر.. صبري فواز يتغزل بأداء باسم سمرة في «عين سحرية»

شاكيرا

تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات في أبريل المقبل

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد